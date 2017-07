MetLife sa opäť zapojila do dobrovoľníckych aktivít

Foto: MetLife Foto: MetLife

Foto: MetLife Foto: MetLife

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (OTS) - Takmer 4 500 zamestnancov MetLife z 26 krajín malo možnosť sa zapojiť do aktivít počas Komunitného týždňa, ktorý odštartoval 15. mája. Zamestnanci mohli pracovať ako dobrovoľníci na podujatiach hnutia Special Olympics, kde si zašportovali s mentálne postihnutými mladými ľuďmi. Na Slovensku sa Dňa unifikovaného športu, ktorý bol organizovaný v spolupráci so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád – členom svetovej organizácie Special Olympics – zúčastnilo 30 dobrovoľníkov zo spoločnosti MetLife.Akcia sa konala v Bratislave 31. mája za účasti 60 detí zo špeciálnych základných škôl. Zakladateľom tejto iniciatívy je Nadácia MetLife Foundation, dlhodobo podporujúca iniciatívy, prostredníctvom ktorých sa dobrovoľníci z MetLife podieľajú na aktivitách zlepšujúcich kvalitu života. „,“ povedal, generálny riaditeľ MetLife na Slovensku.MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek („MetLife“) jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Bola založená v roku 1868. MetLife je globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Svoje služby poskytuje asi 100 miliónom klientov. MetLife má svoje operácie v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Pre viac informácií navštívte www.metlife.com MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.