Meuthen: Eurozóna by sa mala rozdeliť na jadro a slabšiu skupinu

Eurozóna Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. januára (TASR) - Eurozóna by sa mala rozdeliť na jadro a slabšiu skupinu, pričom do jej slabšej časti by patrilo aj Francúzsko. Vyhlásil to Jörg Meuthen, jeden z dvojice lídrov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).povedal a odvolal sa pritom na rozdiely v menovejaj v úrovni konkurencieschopnosti jednotlivých členov eurozóny.Preferencie AfD, ktorá je známa tvrdou protiprisťahovaleckou rétorikou, sa v prieskumoch verejnej mienky vyšplhali na 15 % pred dôležitými septembrovými parlamentnými voľbami. Ale žiadna z parlamentných strán v Nemecku nie je ochotná vytvoriť koalíciu s AfD.Meuthen v telefonickom rozhovore pripustil, že rozdelenie eurozóny by zasiahlo aj nemeckú ekonomiku. Tento negatívny vplyv by však najväčšie európske hospodárstvo pociťovalo tak rok alebo dva.vyhlásil.Pre neho je tak predstaviteľné, že by slabšie štáty eurozóny ako sú Taliansko, Španielsko, Portugalsko i Francúzsko patrili do slabšej skupiny. Čo sa týka Grécka, je také slabé, že nikto s ním nechce byť v menovom bloku, poznamenal.Na druhej strane Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Fínsko by mali zostať jadrom euroskupiny, aj keď silná mena zasiahne ich export. Nemecko by to tiež pocítilo. Jeho ekonomika by mohla klesnúť a hoci je ťažké predvídať o koľko.Meuthen sa však dištancoval od návrhu líderky francúzskej krajnej pravice Marine Le Penovej. Podľa nej by totiž malo Francúzsko opustiť eurozónu a zaviesť národnú menu, ale zároveň sa vrátiť k systému Európskej menovej jednotky (ECU), ktorý fungoval pred eurom.ECU fungovalo ako zúčtovacia jednotka pre medzinárodné transakcie. Bol to nástroj Európskeho menového systému. ECU v ňom pôsobilo ako meradlo výmenných kurzov národných mien. Európsky mechanizmus výmenných kurzov v rámci tohto systému obmedzoval pohyby európskych mien do určitého rozpätia.