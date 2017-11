MFF Bratislava uvedie aj víťaza z Benátok retro fantasy Podoba vody

Kino Lumiere Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Niekoľko snímok, ktoré zarezonovali počas tohtoročnej festivalovej sezóny uvedie 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava v sekcii Cinema Now. Diváci sa môžu tešiť aj na retro fantasy Podoba vody a čiernu komédiu Tri bilbordy kúsok za Ebbingom (r. M. McDonagh), ktoré zvíťazili na benátskom festivale a patria medzi horúcich kandidátov na Oscara. Rodinná dráma Abriline dcéry (r. M. Franco) si ocenenie odniesla z festivalu Cannes, kde získala Cenu poroty v sekcii Un Certain Regard.TASR informovala PR manažérka festivalu Mária Boďová.Mexický filmár Guillermo del Toro patrí medzi jedného z najoriginálnejších režisérov súčasného Hollywoodu. Jeho doposiaľ najslávnejšími počinmi sú magicko-realistické fantasy Faunov labyrint (2006) a dve spracovania komiksového fenoménu Hellboy. Jeho najnovší film Podoba vody, ktorý získal v Benátkach najvyššie ocenenie - Zlatého leva pre najlepší film, prináša sci-fi zasadené do histórie - do paranoidného obdobia studenej vojny. Zároveň vzdáva hold americkým monster filmom 50. a 60. rokov, odkazujúc najmä na slávneho Netvora z Čiernej lagúny. V Podobe vody sa politický thriller mieša s hororom i melodrámou.avizujú organizátori festivalu.Príbeh filmu sa odohráva v roku 1963. Hlavnou postavou je nemá upratovačka Elisa, ktorá pracuje v tajnom vládnom laboratóriu, kde úrady držia v zajatí svoj tajomný nález - rybieho muža neznámeho pôvodu. Elise sa pomocou posunkovej reči podarí nadviazať s ním kontakt a postupne medzi nimi vzniká láska, ktorá Elisu ženie k nebezpečnému plánu jeho vyslobodenia. V hlavných úlohách sa predstavia Sally Hawkins, Michael Shannon a Octavia Spencer.MFF Bratislava sa uskutoční od 9. do 16. novembra v mestských kinách Lumiére, Mladosť, Nostalgia a v Gorila.sk Urban Space, kde sa okrem vybraných filmových projekcií budú konať aj sprievodné podujatia. Festivalový program sa po prvý raz objaví aj v mestách v širšom regióne, vybrané festivalové titulu ponúknu kiná v Modre, Senci a v Malackách.