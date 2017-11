Obvinenie zo znásilnenia proti Weinsteinovi je vierohodné

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. novembra (TASR) - Vyšetrovatelia newyorskej polície sú presvedčení, že obvinenie zo znásilnenia z roku 2010 voči filmovému magnátovi Harveymu Weinsteinovi je "dôveryhodné", a už zhromažďujú dôkazy, aby mohli požiadať o vydanie zatykača.Šéf detektívov Robert Boyce v piatok oznámil, že vyšetrovatelia vypočuli americkú herečku Paz de la Huertovú, ktorá verejne obvinila Weinsteina z dvoch znásilnení v jej byte.Boyce uviedol, že podľa detektívov je herečkin opis prípadu" a časti tohto jej opisu už majú potvrdené.Herečka je známa napríklad z oceňovaného kriminálneho televízneho seriálu Boardwalk Empire alebo z filmov Pravidlá muštárne, Objekt túžby, Gitara a Hranice ovládania.Boyce na policajnom brífingu taktiež uviedol, že keby bol teraz Weinstein v New Yorku a obvinenie z napadnutia by bolo nové,Avšak ako Boyce dodal, keďže Weinstein je v inom (americkom) štáte a obvinenia sú roky staré, vyšetrovatelia musia najprv zhromaždiť dôkazy.