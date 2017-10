MH Manažment: Kancelárii Dvorecký&Partneri sa vyplatila 10,2-% odmena

Ilustračné fotoFoto: deutschebank.ge Ilustračné fotoFoto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Advokátskej kancelárii Dvorecký & Partneri, s.r.o., sa vyplatila podielová odmena vo výške 10,2 % z hodnoty sporu. Potvrdila to pre TASR Scarlett Filipovičová zo štátnej spoločnosti MH Manažment v reakcii na stredajšiu kritiku opozičného poslanca Gábora Grendela (OĽaNO) počas rozpravy v Národnej rade (NR) SR.Advokátska kancelária Dvorecký & Partneri zastupovala podľa Filipovičovej MH Manažment v konaní pred Najvyšším súdom (NS) SR ako odvolacom súde v spore, v ktorom žalobca SONMAZI INVEST LIMITED požadoval náhradu škody s príslušenstvom v celkovej výške približne 64,5 milióna eur.doplnila Filipovičová.reagoval na opozičnú kritiku hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.Pripomenul, že minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) vyvodil manažérsku zodpovednosť a odvolal celé vedenie MH Manažmentu pre neprofesionálny postup a pochybenia.priblížil Stano.Audit rezortných organizácií podľa neho ukázal, že žiadna spoločnosť v rezorte hospodárstva s výnimkou MH Manažmentu zmluvy s podielovou odmenou nemala.dodal Stano.Opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v stredu (18.10.) vyhlásil, že minister hospodárstva by mal preveriť okrem odmeny pre advokáta Radomíra Bžána aj ďalšiu odmenu spoločnosti MH Manažment za právne služby. Štátna firma totiž podľa neho na základe verejne dostupných informácií vyplatila vo februári tohto roku jednorazovú odmenu pre spoločnosť Dvorecký & Partneri vo výške 7,9 milióna eur.Pýtal sa tiež, či bola táto odmena za víťazstvo v spore MH Manažmentu so žalobcom Sonmazi Invest Limited so sídlom na Cypre. Táto firma je totiž podľa neho právnym nástupcom spoločnosti Port Service. Túto firmu Fond národného majetku v roku 2002 pre nesplnenie podmienok vylúčil zo súťaže o privatizáciu podniku Slovenská plavba a prístavy. Port Service následne zažaloval Slovensko o 60 miliónov eur za ušlý zisk. NS SR v decembri minulého roka však definitívne potvrdil, že žalobca nepreukázal ním žalovaný nárok.