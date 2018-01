Michal David a Allan Mikušek predstavia spoločný duet s názvom Nejsi Sám

Mikušek si spoluprácu nevie vynachváliť

Galakoncert Allan Mikušek 50-25 + hostia

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Minulé leto Slovenskom i susednými Čechami obletela správa o nevšednej spolupráci českého hitmakera Michala Davida a slovenského cowboya Allana Mikušeka. To, čo sa zdalo byť nespojiteľné vyvrátilo všetky otázniky a vznikol spoločný duet. Pesničku s názvom Nejsi Sám spoločne po prvý raz predstavia na výročnom Galakoncerte Allan Mikušek 50-25 + hostia.Myšlienka spolupráce s Michalom Davidom Mikušekovi skrsla v hlave už pred dvoma rokmi. Odvahu nabral a českú spevácku stálicu oslovil, keď sa náhodne stretli v nákupnom centre, kde Michal toho času predstavoval svoj hudobný film Decibely Lásky.„S Michalom Davidom sa poznáme roky. Keď som sa s ním stretol, jednoducho som sa ho opýtal, ako by sa mu pozdávalo urobiť spoločný duet. Veľmi ma teší, že na spoluprácu prikývol bez váhania,“ priblížil slovenský Country spevák zrod nevšednej spolupráce.Hoci sa nápad i dohoda spoločnej skladby zrodila už v roku 2016, zaneprázdnenosť oboch spevákov si vybrala svoju daň a skladba sa nahrávania dočkala až v lete minulého roka. Nahrávalo sa v Michalovom štúdiu v Prahe a Mikušek si spoluprácu nevie vynachváliť.S postupom času skladba dozrievala a obaja interpreti ju doťahovali do finálnej podoby až do dnešných dní. „Od prvého potrasenia rukami na znak dohody, až do finálneho masteringu skutočne ubehli takmer dva roky. Vlastne sa aj teším, že pieseň Nejsi Sám verejnosti premiérovo predstavíme práve na Galakoncerte,“ prezradil Mikušek zámery s novinkou.Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na vystúpenia ďalších zaujímavých hudobníkov. Galakoncert Allan Mikušek 50-25 + hostia sa uskutoční 30.1.2018 v bratislavskej HANT Aréne. Avizovaní hostia publiku ponúknu zaujímavé žánrové prepojenia. Okrem spomínaného Michala Davida sa predstavia i Vašo Patejdl, František Nedvěd a Tie break, Beáta Dubasová či Peter Cmorik.Milovníkov country muziky si bezpochyby získajú Michaela Tučná, Tučnáci, Petr Kocman, či Tomáš Linka. Aranžmány spoločných vystúpení má na svedomí oslávenec Allan Mikušek, ktorý v utorňajší večer oslávi okrem 50. narodenín aj 25. výročie pôsobenia na hudobnej scéne.