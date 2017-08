Milan Bobula dosiahol pozoruhodné úspechy v inscenovaní drámy

Milan Bobula, archívne foto. Foto: TASR/Andrej Haščák Foto: TASR/Andrej Haščák

Spišská Nová Ves/Bratislava 10. augusta (TASR) - Divadelný režisér a bývalý riaditeľ Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach Milan Bobula svojou režijnou tvorbou a organizátorskou prácou vo východoslovenských divadlách spoluvytváral v rôznych vývinových etapách ich profil. Dnes by mal 90 rokov.Obohacovaním základného realistického pôdorysu najrôznejších dramatických predlôh dospel Bobula k inscenačným výsledkom, v ktorých sa jeho rukopis ocitol v rovnováhe s myšlienkovým bohatstvom dramatika.Milan Bobula sa narodil 10. augusta 1927 v Spišskej Novej Vsi. Ochotníckej divadelnej činnosti sa venoval už počas stredoškolských štúdií a tiež počas pedagogického pôsobenia vo Svite (1948-1951). V roku 1956 absolvoval štúdium réžie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Bol režisérom a riaditeľom Krajového divadla v Spišskej Novej Vsi, neskôr viedol Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove a napokon ukončil riaditeľské pôsobenie v košickom Štátnom divadle odchodom do dôchodku v roku 1987. V košickom Štátnom divadle pôsobil od roku 1975.Tvorivou metódou a štýlom režijného rukopisu bol Milan Bobula výrazným predstaviteľom realistickej školy, ktorú si osvojil u svojho pedagóga Janka Borodáča. Poznávacím znakom jeho javiskových réžií bola snaha o aktuálne vyznenie literárnych textov súčasnej i svetovej drámy.V Spišskej Novej Vsi uviedli v Bobulovej réžii prvú premiéru tamojšieho divadla, bolo to 16. februára 1957 a inscenovali Čaj u pána senátora. Pozoruhodné úspechy dosiahol v inscenovaní slovenskej a sovietskej drámy. V Prešove i Košiciach Milan Bobula inicioval uvedenie cyklu Shakespearových hier, ktoré na spomínaných scénach dovtedy neboli uvádzané. Ako režisér spolupracoval aj s rozhlasom a televíziou.Zaslúžilý umelec (1977) Milan Bobula zomrel 30. mája 2000 v Košiciach po krátkej chorobe vo veku nedožitých 73 rokov.