Miliardár Elon Musk zverejnil plán na kolonizovanie Marsu od roku 2024

Sydney 29. septembra (TASR) - Ak pôjde všetko podľa plánov miliardára Elona Muska, ľudia začnú kolonizovať Mars už v roku 2024. Svoj plán zverejnil dnes na Medzinárodnom astronautickom kongrese v austrálskom Adelaide.Musk oznámil vývoj novej rakety a vesmírnej lode BFR, ktorá by mala vyniesť na Mars do 120 osadníkov. Jeho firma SpaceX chce na červenú planétu vyslať do roku 2022 dve nákladné vesmírne lode, aby tam umiestnili energetické, ťažobné a život udržiavajúce systémy pre budúce lety."Nejde o preklep," uviedol ohľadne termínu, ktorý je vlastne už o päť rokov. "Aj keď je to ambiciózne," dodal.Prvá vesmírna loď s posádkou dorazí podľa Muska na Mars v roku 2024. V súčasnosti trvá cesta na túto planétu približne osem mesiacov, pripomína agentúra DPA."Odtiaľ by sa mohla marťanská osada už len zväčšovať a zväčšovať," uviedol Musk, podľa ktorého by sa vesmírna loď BFR mohla využiť na podporu Medzinárodnej vesmírnej stanice a pre budúci projekt na založenie "dediny" na Mesiaci.Raketa bude 100 metrov vysoká s 31 motormi a vynesie do kozmu náklad s hmotnosťou vyše 4000 ton. Vesmírna loď bude 48 metrov dlhá a malo by v nej byť 40 kabín, v ktorých by mohli byť po tri osoby. V celom vesmírnom plavidle, vybavenom spoločnými priestormi a audovizuálnou zábavnou technikou, tak bude približne 100 ľudí.Spoločnosť SpaceX plánuje začať budovať prvú vesmírnu loď do polovice budúceho roka a jej cena by sa mohla podľa Muska znížiť opätovným použitím súčastí a vylepšením technológie.Musk dodal, že podobná technológia by sa mohla využiť aj na dopravu medzi veľkými mestami na Zemi, keďže BFF je schopná pohybovať sa rýchlosťou do 27.000 kilometrov za hodinu. Dopravný prostriedok by vzlietal aj pristával vertikálne a väčšinu trás - napríklad medzi New Yorkom a Tokiom - by zvládal do 30 minút.