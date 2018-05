Militanti z IS s rodinami opustili oblasť neďaleko Damasku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 20. mája (TASR) - Skupina bojovníkov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) opustila v noci na nedeľu priestor neďaleko sýrskej metropoly Damask a začala sa presúvať do púštnej oblasti na okraji východosýrskej provincie Dajr az-Zaur. Informovala o tom agentúra DPA.Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že bližšie nešpecifikovaný počet militantov a ich rodinných príslušníkov vyviezli z oblasti ležiacej južne od Damasku autobusy, ktoré následne pokračovali v ceste do Dajr az-Zauru.Evakuácia militantov je súčasťou dohody, ktorú vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada uzavrela s Islamským štátom. Uskutočnila sa po približne mesiac trvajúcich bojoch medzi militantmi a vládnymi silami o znovudobytie poslednej bašty IS v blízkosti Damasku.