Mimovládky: Za zlepšením života Rómov stoja hlavne samosprávy a my

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Napriek nedostatočnej schopnosti Slovenska efektívne čerpať eurofondy sa prostredníctvom aktivít samospráv a mimovládnych organizácií darí v integrácii Rómov dosahovať hmatateľné výsledky. V monitorovacej správe, pripravenej pre Európsku komisiu a týkajúcej sa zavádzania opatrení Národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku, to konštatuje konzorcium siedmich mimovládnych organizácií (MVO).Ich zástupcovia v správe upozorňujú, že kľúčovým pre zavádzanie integračných politík a konkrétnych opatrení zlepšujúcich život Rómov na Slovensku však naďalej ostáva spolupráca a angažovanosť všetkých aktérov – štátnej správy, obcí a miest, tretieho sektora i samotných Rómov. Jarmila Vaňová z košickej organizácie ROMED to dáva do pozornosti najmä v súvislosti so vzdelávaním.uviedla.Zuzana Havírová zo skalického Rómskeho advokačného a výskumného strediska upozorňuje, že vzdelávanie rómskych detí je oblasť, v ktorej naďalej SR fatálne zlyháva. Upozorňuje v tejto súvislosti na to, že ministerstvo školstva nemá žiadny reálny plán, ako situáciu riešiť.dodala.Správa sa okrem vzdelávania, riadenia politík začleňovania, čerpania fondov, zameriava i na pretrvávajúci problém volebnej korupcie, diskrimináciu a tiež prípady policajného násilia v rómskych osadách.Monitorovaciu správu pripravili Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Človek v ohrození, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Rómska platforma, Rómske advokačné a výskumné stredisko.Správa sa zameriava na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku, a to konkrétne na riadenie a celkový rámec verejných politík v tejto oblasti, boj proti diskriminácii a anticiganizmu a na oblasť vzdelávania. Tiež obsahuje dve prípadové štúdie, z lokalít Veľký Krtíš a Hlinné, na ktorých ilustruje potenciál a obmedzenia slovenských integračných politík v praxi. Správa bola pripravená ako súčasť pilotného projektu rómskeho občianskeho monitoringu v 27 krajinách EÚ. Je financovaná Európskou komisiou.