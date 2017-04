Mimovládky žiadajú transparentný výber nového šéfa ÚVO

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. apríla (TASR) - V júni tohto roku končí funkčné obdobie súčasnej predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zite Táborskej. Neziskové organizácie ponúkajú vláde svoje odborné kapacity a poznatky a vyzývajú ju, aby výberu nového predsedu ÚVO venovala dostatočnú pozornosť. Navrhujú tiež transparentný postup pri voľbe nového predsedu.V otvorenom liste, ktorý zaslali vláde, apelujú na otvorenie výberového procesu laickej a odbornej verejnosti.uvádza sa v liste, pod ktorý sa podpísali neziskové organizácie, ako sú Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Aliancia Fair-play, INEKO, Transparency International Slovensko, INESS a inštitút SGI. Neziskovky avizujú, že budú proces výberu nového predsedu monitorovať.dodal Pavel Sibyla z Nadácia Zastavme korupciu. Neziskovky taktiež očakávajú, že vypočutie kandidátov bude naozaj verejné a vopred avizované.dodal Peter Goliaš z INEKO.Nového šéfa podľa neziskoviek čaká náročná úloha, obnoviť autoritu a dôveru úradu či už na medzinárodnom fóre, ale aj v očiach verejnosti. Nový šéf úradu by podľa nich nemal byť výsledkom politických dohôd a nemal by byť spojený so žiadnou politickou stranou. V súčasnosti poslanci parlamentu volia kandidáta navrhnutého vládnou.Kandidáti sa na post predsedu ÚVO môžu prihlásiť do konca apríla. V prípade, ak sa dovtedy nepreukáže vysoký záujem o tento post, alebo nebudú kandidáti dostatočne pripravení, navrhujú neziskovky druhé kolo výberu.