Minister obrany Doskozil chce posilniť ochranu hraníc so Slovenskom

Rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 19. januára (TASR) - Posilnenie ochrany hraníc so Slovenskom je jedným z opatrení nového balíka, ktorý chcú rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil a šéf rezortu vnútra Wolfgang Sobotka predstaviť v najbližších dňoch. Uviedli to dnes denníky Kurier, Kleine Zeitung a Die Presse.Podľa Doskozila sa črtá trend, že pašeráci utečencov čoraz viac využívajú trasu cez Slovensko. Naznačuje to aj 299 zadržaných osôb v prvých dvoch týždňoch tohto roka v Dolnom Rakúsku, zatiaľ čo v Burgenlande ich bolo len 174. Ďalším novým ohniskom je Tirolsko, kde sa cez Brennerský priesmyk chcelo dostať do Rakúska nelegálne 292 utečencov.Doskozil ďalej navrhuje, aby sa menej kontrolovali kamióny a pozornosť sa sústredila na vlaky prechádzajúce cez hranice. Jeho ministerstvo môže okamžite na tento účel vyčleniť 100 vojakov.Kľúčom k zníženiu počtu utečencov sú podľa Doskozila repatriácie. Navrhuje, aby sa odmietnutí žiadatelia o azyl sústredili v niekoľkých centrách, kde by im vysvetlili možnosti návratu do vlasti. Doskozilovi sa nepáči Sobotkov návrh umiestniť týchto ľudí do kasární.konštatoval Doskozil, narážajúc na dolnorakúsku obec s utečeneckým táborom.Na 8. februára zvolali Sobotka a Doskozil konferenciu ministrov vnútra a obrany krajín strednej Európy. Jenou z jej tém bude jeho návrh na zriadenie azylových a migračných centier v relevantných tretích krajinách Dôraz a hraničné kontroly pozdĺž tzv. balkánskej trasy.