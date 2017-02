Minister Žiga nesúhlasil s viacerými návrhmi šéfa ÚRSO J. Holjenčíka

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD). Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) podľa svojich slov nesúhlasil s viacerými návrhmi z dielne šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Žiga to uviedol po dnešnom rokovaní vlády." poznamenal." zdôraznil Žiga na novinársku otázku, či má Jozef Holjenčík na čele ÚRSO jeho podporu.Jozef Holjenčík by mal údajne odstúpiť z funkcie. Pre TASR to potvrdili viaceré zdroje z koalície, podľa ktorých koaličné strany tento Holjenčíkov krok očakávajú dnes.Holjenčík by mal vo štvrtok (2. 2.) ráno predstúpiť pred poslancov Národnej rady SR a vysvetliť im rozhodnutie o návrhu ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na tento rok. Cenové rozhodnutia ÚRSO umožnili výrazné zvýšenie poplatkov za energie na Slovensku. Za to čelí Holjenčík už niekoľko dní kritike.Na jeho odchod vyzvali viaceré opozičné strany, takúto možnosť pripustil aj podpredseda koaličného Smeru-SD Peter Pellegrini. Na vzdanie sa funkcie vyzvala Holjenčíka aj koaličná SNS na čele so šéfom Andrejom Dankom. Koaliční predstavitelia očakávajú, že vo štvrtok už Holjenčík do parlamentu nepríde.