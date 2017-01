Ministerka Žitňanská: Z neúspechu R.Procházku sa treba poučiť

Predseda strany Sieť Radoslav Procházka hosťom v diskusnej relácii POLITIKA Tu a Teraz. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 10. januára (TASR) – Kritériá, ktoré nesplnil v Luxemburgu Radoslav Procházka, by malo Slovensko rešpektovať nielen pri výbere kandidátov do medzinárodných súdnych inštitúcií, ale aj pri obsadzovaní vnútroštátnych súdnych postov. Domnieva sa ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská (Most-Híd).Ministerka sa vyjadrila k stanovisku poradného výboru Rady EÚ, ktorý neodporučil kandidatúru Procházku na post na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. "uviedla Žitňanská.," zdôraznila.pokračovala Žitňanská, ktorá zvažuje, že využije svoje oprávnenie a do opakovanej voľby v Súdnej rade SR nominuje uchádzača o prestížny post.doplnila.Súdna rada dostala na začiatku januára diplomatickou cestou písomné stanovisko poradného výboru Rady EÚ, ktorý vydal v decembri 2016 ku kandidatúre Procházku negatívne stanovisko. Mal totiž obavy z integrity slovenského kandidáta, ktoré neboli jeho vypočutím rozptýlené.Bývalý predseda strany #Sieť je druhým odmietnutým kandidátom Slovenska na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Pred ním neuspela kandidátka Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka. Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková už oznámila, že vyhlási ďalšiu voľbu.Súdna rada zvolila Procházku za ďalšieho kandidáta 19. septembra, vláda kandidatúru odsúhlasila 28. septembra. V Bruseli ju napadol predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík. V liste adresovanom Európskemu súdnemu dvoru upozornil na nízky morálny kredit Procházku a na netransparentné financovanie jeho prezidentskej a parlamentnej kampane.