Ministerstvo práce odmieta, že by si štát cenil matky menej ako jasle

Bratislava 1. júna (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odmietlo, že by si štát osobnú starostlivosť o dieťa cenil menej ako starostlivosť poskytovanú v jasliach. Rezort v reakcii na výzvu Mama je lepšia ako jasle pripomína, že rodičovský príspevok ani príspevok na jasle alebo škôlku nenahrádzajú väčšinou kompletné náklady na dieťa.povedal hovorca rezortu Michal Stuška. Poznamenal, že príspevky majú odlišný charakter, aj keď možno na prvý pohľad ich niekto môže porovnávať.Príspevok na starostlivosť vo výške 280 eur vyjadruje podľa jeho maximálnu úhradu za reálne náklady za jasle alebo škôlku.uviedol Stuška.Ministerstvo tiež poukazuje, že podmienky pre poskytovanie rodičovského príspevku nevytvárajú tlak na rodičov vykonávať zárobkovú činnosť.doplnil Stuška.Rezort rovnako odmietol, že by existovala štátna kampaň na odtŕhanie detí od matiek.zhrnul Stuška.Signatári výzvy Mama je lepšia ako jasle žiadajú od vlády zvýšenie rodičovského príspevku, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín s deťmi či zastavenie štátnych kampaní cielených na zvyšovanie zamestnanosti matiek malých detí. Mamičky ju dnes odovzdali na Úrade vlády SR. Iniciatíva pripomína, že nesmeruje proti rodinám, ktorých deti chodia do jaslí, ale proti politike, "ktorá preferuje jasle pred osobnou starostlivosťou matiek o deti".