Ministri financií EÚ chcú vymazať 8 krajín zo zoznamu daňových rajov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 16. januára (TASR) - Ministri financií členských krajín EÚ sa na budúci týždeň v Bruseli, v rámci prvého tohoročného stretnutia, chystajú odstrániť z čiernej listiny daňových rajov osem krajín. Tie však zostanú pod prísnym dozorom. Uviedla v utorok belgická televízna stanica RTBF na svojom internetovom portáli.Diplomatické zdroje z prostredia EÚ, ktoré si želali zostať v anonymite, informovali, že skupinu ôsmich krajín, ktoré zmiznú z čierneho zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií v daňovej oblasti, tvoria Barbados, Grenada, Južná Kórea, Macao, Mongolsko, Panama, Spojené arabské emiráty a Tunisko.Ministri financií EÚ (Ecofin) by ich mali vyradiť z čierneho zoznamu daňových rajov v utorok 23. januára. Dôvodom je, že uvedené krajiny poskytli EÚ dostatočné záväzky odôvodňujúce toto rozhodnutie. Z čierneho zoznamu budú preradené na tzv. "sivý zoznam", čo znamená že zostanú pod prísnym dohľadom.Eurokomisár pre finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v utorok v Paríži pri stretnutí s predstaviteľmi médií rovnako upozornil, že desiatky krajín sveta, ktoré EÚ eviduje ako daňové raje, prijali ďalšie záväzky v tomto smere. To je podľa neho "dobré znamenie", pretože účelom tohto zoznamu je zoškrtať čo najviac krajín nachádzajúcich sa na ňom. Aby sa tak stalo, musia vyriešiť problémy, ktoré požaduje EÚ.Ministri financií 28 členských štátov EÚ vlani v decembri (5.12.) prvýkrát v histórii zverejnili čierny zoznam 17 krajín, považovaných za daňové raje. Okrem uvedených 8 krajín, ktoré by mali zo zoznamu zmiznúť, sú tam: Americká Samoa, Bahrajn, Guam, Marshallove ostrovy, Namíbia, Palau, Samoa, Svätá Lucia a Trinidad a Tobago. Ministri sa však zatiaľ nedohodli na možných sankciách voči krajinám na čiernom zozname.EÚ prikročila k zverejneniu zoznamu daňových rajov po sérii škandálov spojených s masovými daňovými únikmi známymi ako LuxLeaks (2014), Panama Papers (apríl 2016) či Paradise Papers (november 2017).