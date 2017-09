Ministri financií eurozóny neočakávajú jej rýchle rozširovanie

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble Foto: TASR/AP/Virginia Mayo Foto: TASR/AP/Virginia Mayo

Berlín/Frankfurt nad Mohanom 19. septembra (TASR) - Vyjadrenia predsedu Európskej komisie (EK) Jeana-Clauda Junckera o rýchlom zavedení eura vo všetkých krajinách EÚ, ktoré zazneli minulý týždeň v jeho prejave v Európskom parlamente, prijali ministri financií eurozóny zdržanlivo.Šéf skupiny Jeroen Dijsselbloem povedal, že krajiny, ktoré v nej ešte nie sú, nemožno prinútiť "k vyššej rýchlosti". Rozširovanie eurozóny pokladá "za postupný proces". Vstup do eurozóny závisí od pripravenosti nečlenských krajín a ich občanov.Nemecký spolkový minister financií Wolfgang Schäuble povedal, že eurozóna nemôže prijať za člena nikoho, kto nespĺňa hospodárske predpoklady. Inak by bola ohrozená celá Európska únia.Kríza v Grécku ukázala, že pre eurozónu a samotnú krajinu je problematické, keď sa dôsledne nesplnili predpoklady na členstvo v spoločenstve.Schäuble sa však zastal Junckera. Podľa neho bol šéf EK v otázke eura trochu nesprávne pochopený. Lebo aj on pokladá za základnú podmienku na vstup do zóny splnenie ekonomických podmienok.Výnimka, že sa členmi eurozóny nemusia stať, platila a platí len pre Veľkú Britániu a Dánsko. Ostatní majú do nej vstúpiť, ale nie sú pre nich stanovené nijaké časové limity.Kritika zaznela na Junckerov návrh vytvoriť úrad únijného ministra financií. Nečlenovia eurozóny Bulharsko a Rumunsko sú oveľa slabší ako napríklad Nemecko a Francúzsko.Navyše niektorí členovia EÚ vôbec nechcú prijať euro.