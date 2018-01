Ministri sa vo Vancouveri zhodli na dôsledných sankciách voči KĽDR

Na snímke šéfka kanadskej diplomacie Chrystia Freelandová a americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vo Vancouveri Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vancouver 17. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí 20 krajín, ktorí sa v utorok zišli v kanadskom Vancouveri, aby rokovali o riešení krízy na Kórejskom polostrove, sa zhodli, že rôznorodé sankcie uvalené na Pchjongjang treba aplikovať dôslednejšie.Zástupcovia Číny a Ruska sa na schôdzke vo Vancouveri nezúčastnili a už vopred ju označili za neužitočnú.Ako informovali kanadské médiá, šéfka kanadskej diplomacie Chrystia Freelandová na schôdzke vyjadrila presvedčenie, žeDodala, že rovnakého názoru sú aj jej kolegovia z dvadsiatky krajín, ktorých zástupcovia pricestovali do Vancouveru.Freelandová vyhlásila, že sankcie začali prinášať prvé výsledky. Uviedla, že najlepšie by bolo pokračovať v nich a ubezpečiť sa, že sankcie sa budú dôsledne uplatňovať.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson sa tiež vyslovil za to, aby všetky členské krajiny OSN, osobitne Rusko a Čína, v plnom objeme uplatňovali sankcie uvalené na KĽDR, pretožeTillerson varoval, že každá ďalšia agresia zo strany KĽDR bude mať pre režim severokórejského vodcu Kim Čong-una nové dôsledky v podobe sprísnenia sankcií. Uviedol, že diplomatické snahy USA boli vždy podporované aj silným a rozhodným vojenským variantom.vyzval Tillerson.Napriek poklesu napätia medzi oboma Kóreami, ku ktorému došlo v posledných dňoch, sa Spojené štáty vo Vancouveri snažili demonštrovať snahu o maximálny tlak na KĽDR a jej ambície v jadrovej oblasti -- vyzvali preto na posilnenie námorných kontrol, aby sa zabránilo porušovaniu embarga uvaleného na KĽDR.Tillerson po schôdzke zopakoval, že medzinárodné spoločenstvo je jednotné a naďalej trvá na úplnej denuklearizácii Kórejského polostrova.dodal Tillerson.varoval.Tillerson vyhlásil, že Severná Kórea zatiaľ nepreukázala, že by na prípadných rokovaniach o urovnaní situácie na Kórejskom polostrove mohla byť dôveryhodným partnerom. Pripustil ale, že možnosť vyriešenia krízy okolo KĽDR diplomatickou cestou, stále trvá.vyhlásil Tillerson.Zdôraznil, že USA nikdy nepriznajú Severnej Kórei štatút jadrovej mocnosti.Americký minister súčasne odmietol návrh Číny na zmiernenie napätia na polostrove schválenímVysvetlil v tejto veci, že Spojené štáty odmietajú návrh, že Pchjongjang ukončí svoje jadrové a balistické skúšky a výmenou za to získa pozastavenie spoločných vojenských cvičení armád Južnej Kórey a USA.Účastníkmi rokovaní v Kanade boli šéfovia diplomacií z krajín, ktoré boli spojencami v kórejskej vojne a boli proti KĽDR.Kríza na Kórejskom polostrove bola hlavnou témou telefonického rozhovoru amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, ktorý poukázal na to, že vo vzťahoch oboch Kóreí došlo k pozitívnemu vývoju a vyzval využiť súčasné uvoľnenie napätia naObaja prezidenti podľa Bieleho domu a agentúry Sinchua vyjadrili nádej, že kórejský dialóg bude