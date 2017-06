Ministri za stranu Smer-SD nevidia dôvod na odchod R. Kaliňáka

Na snímke podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas 59. schôdze vlády SR v Bratislave 17. mája 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 7. júna (TASR) – Členovia vlády za stranu Smer-SD oceňujú pokojný priebeh pondelkového (5.6.) protikurupčného pochodu v Bratislave a v Košiciach. Dôvod na odchod ich kolegu – ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcie však nevidia. Vyplýva to z ich dnešných vyjadrení pred rokovaním vlády.zhodnotil podpredseda najsilnejšej vládnej strany a minister kultúry Marek Maďarič. Podľa ďalšieho podpredsedu strany a ministra hospodárstva Petra Žigu je dobre, keď ľudia vyjadrujú svoj názor.uviedol na margo pochodov Žiga.Protestné akcie ocenil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). „Nehodnotím počet ľudí. Konštatoval som, že sa pochod konal, čo je asi dobrá vec pre demokraciu,“ vysvetlil.Podľa Maďariča vedenie strany na utorkovom (6.6.) zasadnutí neriešilo protikorupčné pochody, ktorých účastníci žiadali odstúpenie ministra vnútra. Šéf rezortu kultúry nevie, či to Kaliňák urobí.uviedol.Žiga si nemyslí, že by mal Kaliňák odísť.zdôraznil. „doplnil.domnieva sa Lajčák. Vysvetlil, že v demokracii o zotrvaní členov vlády vo funkciách nerozhodujú demonštrácie.zvýraznil.V pondelok sa v Bratislave a Košiciach uskutočnil v poradí druhý protikorupčný pochod, ktorý zorganizovali študenti, na ktorý prišli tisíce ľudí. Organizátori požadovali odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara, odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a vyšetrenie káuz Bašternák a Gorila. Tiež pokračovanie vyšetrovania a súdnych konaní ohľadom Mečiarom amnestovaných skutkov.