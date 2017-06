Miro Žbirka dostal ocenenie Hercova misia aj zlatú mincu

Slovenský spevák a skladateľ Miroslav "Meky" Žbirka s tabuľkou Umelcova misia. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 26. júna (TASR) - Miro Žbirka dostal v týchto dňoch ako prvý slovenský spevák dve prestížne ocenia. V sobotu 24. júna na Filmovom festivale Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach dostal Artist's Mission Award. Tabuľku so svojím menom slávnostne pripevnil na Most slávy vedľa mien Claudia Cardinale, Catherine Deneuve, Jeremy Irons či Omar Sharif. Cenu získal za účinkovanie vo filme Neberte nám princeznú, v ktorom stvárnil jednu z hlavných úloh.povedal pre médiá Žbirka a dodal:Nedávno jeho podobizeň zaradila Česká mincovňa do série Slavíci ve zlatě. Ako prvý slovenský spevák a zlatý slávik sa dostal do spoločnosti, v ktorej sú už na zlatých a strieborných medailách Karel Gott, Lucie Bílá, Waldemar Matuška, Hana Zagorová a Marta Kubišová.Počas tohto leta Miro Žirka určite nestihne veľa oddychovať. Čaká ho práca na novom albume a intenzívna príprava decembrového turné, ktorého ďalším exkluzívnym hosťom bude Lenka Filipová. Spolu s Jaroslavom Svěceným obohatia program Vianočného Symphonic Tour 2017. Sprevádzať ich bude Zlínska filharmónie a miestne detské zbory. Divákov čaká silné hudobné a emotívne vystúpenie plné známych melódií.Lenka Filipová prerušila vystupovanie na verejnosti. Na svojom facebookovom profile nedávno uviedla: „Cítim, že Vám dlhujem vysvetlenie, a preto by som Vám chcela povedať, že išlo o vážne zlyhanie imunity. Následné liečenie mám už za sebou, teraz sa regenerujem a začínam sa pripravovať na ďalšiu sezónu.“Jej vystúpenie v rámci Vianočného Symphonic Tour 2017 bude jedným z prvých v tomto roku.uviedla speváčka.objasnil Miro.Na koncertoch turné bude Mira Žbirku okrem jeho kapely sprevádzať aj symfonický orchester pod vedením jeho stáleho dirigenta Adriána Kokoša, s ktorým úspešne absolvovali aj všetky predchádzajúce symfonické koncerty. Spoločne zahrajú Žbirkove veľké hity v symfonickom spracovaní.Turné sa začne 9. decembra v Brne, pokračuje 11. decembra v Plzni, 13. decembra v Bratislave a 15. decembra v Pardubiciach. Ukončí ho špeciálnym koncertom v Prahe na prestížnom Medzinárodnom hudobnom festivale České doteky hudby 19. decembra v Kongresovom centre Paláca kultúry.TASR informoval PR manažér Rado Mešša.