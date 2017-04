Miroslav Miklošovič: Pokorný asistent si rozumie s Cígerom i Šuplerom

Na snímke v pozadí vľavo tréner tímu Slovenska Zdeno Cíger a jeho asistent Miroslav Miklošovič. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Miroslav Miklošovič je hokejovej verejnosti známy ako asistent trénera. Túto funkciu zastával najmä po boku výrazných osobností ako Július Šupler a Zdeno Cíger, no skutočnosť, že sa ocitol v ich tieni, mu nikdy neprekážalo. V médiách sa jeho vyjadrenia objavujú iba zriedkavo, pritom ide o odborníka s dlhoročnými skúsenosťami.Súčasný šéftréner Cíger a jeho poradca Šupler si ho zvolili za kolegu na viacerých trénerských pôsobiskách. So Šuplerom pôsobil v Diname Riga i Donbasse Doneck, s Cígerom v Slovane Bratislava, či v hokejovej akadémii. S pokorou priznáva, že pôsobenie v národnom tíme je pre neho česť a zo svojej pozície Cígerovho asistenta chce čo najviac pomôcť tímu k dobrému výsledku.zdôraznil Miroslav Miklošovič pre TASR.Verejnosť o ňom príliš nevie, nakoľko pozápasové hodnotenia či rozbory zápasov a súperov pred novinárskymi mikrofónmi sú skôr parketou pre hlavného trénera. Kompetencie asistenta sú jednoznačne dané a Miroslav Miklošovič ich zodpovedne plní.poznamenal 66-ročný tréner.Miklošovič pôsobil ako hlavný tréner v tíme Nitry a krátko aj v slovenskom tíme do 17 rokov. Po ostatnú časť jeho trénerskej kariéry bol asistent, takže za vyše 20 rokov v tejto pozícii pozná zákutia spolupráce:opísal Miklošovič svoju trénerskú filozofiu.Pod Zdenom Cígerom pôsobil v rokoch 2006-2008 v Slovane Bratislava, neskôr aj v Cígerovej hokejovej akadémii, v ktorej je doteraz a tak nečudo, že si ho hlavný tréner vybral aj k národnému tímu. Vzájomná spolupráca im vyhovuje a ani 19-ročný vekový rozdiel nie je problém.priznal Miroslav Miklošovič.S Cígerom sú zohraná dvojica a Miklošovič je pre hlavného trénera slovenského tímu veľkou oporou. Rokmi pôsobenia v rôznych súťažiach získal skúsenosti, ktoré sú užitočné aj pre Cígera.priznal Miklošovič.Cíger je známy záľubou v rybárčení, k prírode má však blízko aj jeho asistent.povedal Miroslav Miklošovič s dodatkom, že je zručný aj v prácach okolo domu.Podobne ako Cíger, aj Miklošovič má za sebou hráčsku kariéru. Nedotiahol to síce do NHL a dieru do sveta nespravil ani na reprezentačnej úrovni, ale vo svojich rokoch bol ceneným hráčom v najvyššej československej súťaži. Pôsobil v Slovane Bratislava, Dukle Trenčín i v Skalici, najlepšie obdobie však zažil v drese "belasých." V roku 1979 bol súčasťou tímu, ktorý získal pre Slovan prvý federálny titul. Miklošovič vytvoril údernú formáciu s Dušanom Žižkom a Milanom Mrukviom. Ešte v roku 1971 však jeho kariéru poznačila autonehoda.zaspomínal si Miklošovič, ktorý pre nepríjemnú udalosť možno prišiel o najväčší zážitok kariéry: