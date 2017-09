Mláďa levice zachránenej zo zoo v Sýrii uhynulo

Levica Dana s malým levíčatkom. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Ammán 9. septembra (TASR) - Levíča, ktoré sa pred necelým mesiacom narodilo levici zachránenej z vojnou zničenej zoologickej záhrady v Sýrii, dnes uhynulo.Informovala o tom charitatívna organizácia The Four Paws (Štyri labky), ktorá pripomenula, že levica Dana porodila svoje mláďa len deň po tom, ako ju v polovici augusta previezli zo Sýrie do prírodnej rezervácie v Jordánsku.Charitatívna organizácia vo svojom vyhlásení uviedla, že levica sa nedávno o svoje mláďa prestala starať, preto sa ho ujal tím veterinárov. Zdravotný stav levíčaťa menom Hadžar sa však v posledných dňoch zhoršil a uhynulo. Hovorca organizácie Martin Bauer uviedol, že presnú príčinu úhynu levíčaťa určia testy.Danu a dvanásť ďalších zvierat z niekdajšej zoologickej záhrady Magický svet v Aleppe v auguste vypustili ochranári v ich novom domove, prírodnej rezervácii al-Maáva na severe Jordánska. Do voľnej prírody sa tak po dlhých rokoch strávených vo vojnovej zóne a po komplikovanej dvojtýždňovej ceste cez tri krajiny dostalo päť levov, dva tigre, dva medvede, dve hyeny a dva psy. Organizácia Štyri labky získala na premiestnenie zvierat povolenie od bývalého majiteľa zoo. Ten z Aleppa ušiel už v roku 2011, keď sa v Sýrii začala občianska vojna.Po prevoze Dany žije v jordánskej rezervácii 25 levov, tigrov a medveďov zachránených z vojnových a nepokojných zón v blízkovýchodnom regióne vrátane Iraku a pásma Gazy.