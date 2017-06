Mládežnícke orchestre z USA budú hrať pre Nadáciu Výskum rakoviny

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Dva mládežnícke symfonické orchestre z USA vystúpia v Bratislave na ďalších veľkých koncertoch pre Nadáciu Výskum rakoviny na podporu 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine. Koncerty sa uskutočnia vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1. Organizujú ich občianske združenie Ars ante portas a agentúra The Prague Concert Co. a sú súčasťou festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017.Prvý z koncertov sa uskutoční 30. júna o 19.00 h a vystúpi orchester El Camino Youth Symphony, ktorého dirigentom je Jindong Cai.uviedol zástupca organizátorov koncertu Ján Juráš z o.z. Ars ante portas a manažér Nadácie Výskum rakoviny.Sólový part Čajkovského husľového koncertu zahrá David Čerňavskij (1978), rodák z Petrohradu, absolvent tamojšieho konzervatória (na úrovni našej vysokej školy). V roku 1997 začal študovať na Indiana University School of Music, odvtedy pôsobí v USA, doplnil Juráš.El Camino Youth Symphony (ECYS) je súčasťou Stanford University so sídlom v Palo Alto. Jeho meno vychádza zo španielskych slov El Camino Real označujúcich kráľovskú hradskú, ktorú pozdĺž Tichého oceánu vybudovali španielski dobyvatelia a misionári.Orchester založil ako neziskovú organizáciu v roku 1963 William Galbraith, ktorý chcel dať príležitosť mladým hudobníkom uvádzať profesionálny repertoár na vysokej úrovni. Teleso získalo postupom času veľmi dobrú povesť nielen v USA a sprevádza na koncertoch špičkových svetových sólistov.El Camino Youth Symphony už vystúpil v Bratislave na koncerte pre Nadáciu Výskum rakoviny pred štyrmi rokmi, 3. júla 2013, pod taktovkou legendárnej Camilly Kolchinsky.Druhý veľký koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny sa bude konať 8. júla a predstaví sa na ňom Cascade Youth Symphony Orchestra (CYSO). Tento orchester vznikol v roku 1976 ako mládežnícka súčasť dospelého telesa Cascade Symphony Orchestra.