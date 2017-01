Mladí filmári z Banskej Štiavnice sa môžu zapojiť do súťaže Moje mesto

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Štiavnica 14. januára (TASR) - Mladí filmári z Banskej Štiavnice sa môžu zapojiť do súťaže videí s názvom Moje mesto, naše svetové dedičstvo. Súťaž vyhlásila Organizácia miest svetového dedičstva (OMSD) a jej cieľom je prezentácia samotných miest, ktoré sú do zoznamu zapísané.Súťaž je určená pre mladých v dvoch vekových kategóriách. Prvá je od 14 do 17 rokov a druhá 18 do 21 rokov. Podmienkou je nakrútenie videa prezentujúceho mesto svetového dedičstva v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku, v maximálnej dĺžke päť minút. Video je potrebné zverejniť na internete. Okrem finančnej odmeny čaká na víťaza prezentácia jeho videa na Svetovom kongrese organizácie miest svetového dedičstva, ktoré sa bude konať na jeseň v Južnej Kórei.priblížila Henrieta Godová z banskoštiavnického mestského úradu. Z prihlásených súťažných videí vyberú na miestnej úrovni to najlepšie, ktoré potom pošlú do boja s ostatnými súťažiacimi na svetovej úrovni. Vymyslieť originálne videá prezentujúce Banskú Štiavnicu majú mladí čas do konca júla tohto roka.