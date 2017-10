Mliekari: S opatreniami na podporu výroby mlieka rozpočet nepočíta

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. októbra (TASR)

Bratislava 12. októbra (TASR) - Systémové opatrenia na podporu sektoru prvovýroby mlieka sú pripravené, návrh štátneho rozpočtu však s nimi nepočíta. Odznelo to 10. októbra v Sielnici, kde sa zišli prvovýrobcovia mlieka z celého Slovenska na Dni prvovýrobcov mlieka. Informoval o tom Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).V odborných príspevkoch a diskusiách odznelo na podujatí množstvo informácií a faktov, ktoré potvrdzovali, že výroba mlieka sa v súčasnosti ešte stále spamätáva z troch mliečnych kríz, ktoré si v posledných desiatich rokoch vybrali na tomto sektore krutú daň.Prvovýrobcovia mlieka podľa SZPM zaznamenali z dôvodu prepadu nákupných cien mlieka vážne straty, klesli stavy kráv, čo sa podpísalo pod výrazný pokles produkcie a dodávok mlieka. Mnohé podniky nevedeli pokryť straty z iných činností a skončili s výrobou mlieka.Účastníci Dňa prvovýrobcov mlieka 2017 tiež konštatovali, že napriek tomu, že ceny viacerých mliečnych komodít hlavne ceny masla dosahujú svoje historické maximá, sektor prvovýroby mlieka ťahá za kratší koniec. V súčasnosti síce prišlo k miernemu oživeniu nákupných cien, ale ich výška ešte stále nepokrýva úroveň výrobných nákladov. A nie je to z dôvodu, že by slovenskí prvovýrobcovia mlieka mali vyššie náklady ako ich európski kolegovia, ale preto, lebo majú nižšie príjmy. Rozdiely v príjmoch tvorí hlavne rôzna úroveň podpory od štátu, ktorá na Slovensku výrazne zaostáva za podporou v okolitých krajinách.Medzi predstaviteľmi štátu a zástupcami sektoru mlieka podľa SZPM panuje dlhodobá zhoda v tom, že pre zachovanie sektora mlieka na Slovensku je potrebné uplatňovať systémové opatrenia. Skupina odborníkov na mlieko, ktorá pracuje pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už podľa SZPM minulý rok pripravila systémové opatrenia, ktoré by mohli zabezpečiť udržanie sektoru mlieka na Slovensku.podčiarkol SZPM.Problémom však podľa SZPM je, že tento rok sa nenašli národné zdroje na realizáciu pripravených systémových opatrení. Doteraz žil sektor mlieka vo viere prísľubov, že zdroje na realizáciu týchto opatrení by mali byť súčasťou návrhu štátneho rozpočtu.Veľké rozčarovanie však podľa výrobcov mlieka prišlo pred pár dňami, keď sa zistilo, že do návrhu štátneho rozpočtu sa štátna pomoc na realizáciu systémových opatrení na udržanie sektora mlieka vôbec nedostala. Navyše položka štátnej pomoci sa oproti minulému roku znížila z vyše 3 miliónov eur na 1 milión eur. Napríklad úroveň štátnej pomoci v susednom Česku dosahuje vyše 140 miliónov eur a v Maďarsku dokonca vyše 300 miliónov eur.dodal SZPM.