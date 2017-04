Foto: TASR Foto: TASR

Atény 20. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) sa možno pripojí k tretiemu záchrannému programu pre Grécko a poskytne krajine malú sumu počas jedného roka. Povedal to dnes novinárom hovorca gréckej vlády Dimitris Tzanakopoulos. Dodal, že táto možnosť je zatiaľ stále predmetom diskusie medzi Aténami a ich veriteľmi.Tretí záchranný program pre Grécko vyprší v roku 2018. MMF zatiaľ v tomto programe pôsobí len ako poradca a stále sa nerozhodol, či sa k nemu pripojí ako veriteľ, čo žiadajú najmä Nemecko a Holandsko.Druhá revízia plnenia podmienok tretieho programu zo strany Grécka sa pritom vlečie už celé mesiace. Dôvodom sú rozdielne názory veriteľov z Európskej únie (EÚ) a MMF na grécke fiškálne ciele.Podľa Tzanakopoulosa sa momentálne diskutuje o malej pomoci od MMF, ktorá potrvá rok a skončí sa v rovnaký čas ako záchranný program EÚ, teda v auguste 2018.Šéfovia misií EÚ a MMF sa vrátia do Atén 25. apríla, aby dokončili návrh novej sady reforiem. Grécko súhlasilo s ich prijatím, aby presvedčilo MMF, nech sa pripojí k aktuálnemu záchrannému programu.Nie je však isté, či sa podarí konečne uzavrieť druhú revíziu do 22. mája, keď sa v Bruseli zídu ministri financií eurozóny, aby rokovali o Grécku, dodal Tzanakopoulos.