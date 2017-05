Modernizácia Thermalparku v D. Strede stála takmer dva milióny eur

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 28. mája (TASR) - V Dunajskej Strede otvoril v piatok (26.5.) primátor Zoltán Hájos brány obnoveného a rozšíreného hotela Thermalpark s kapacitou pre takmer 120 ubytovaných. Investície do modernizácie dosiahli sumu takmer dva milióny eur. Podľa jeho slov je tento krok reakciou na neustále sa zvyšujúci počet domácich a zahraničných dovolenkárov. Tí sú čoraz náročnejší a vyžadujú vyššiu kvalitu služieb.uviedol primátor. Tržby sa zariadeniu v medziročnom porovnaní podarilo zvýšiť o 9,39 %, čo predstavuje sumu viac ako tri milióny eur. Vedenie plánuje tento rok aj naďalej investovať do skvalitnenia svojich služieb.zdôraznil riaditeľ zariadenia Thermalpark Gabriel Somogyi.V blízkej budúcnosti by mala prebehnúť aj rekonštrukcia plaveckého bazénu. Na pláne je tento rok aj sprístupnenie prírodného jazera pre verejnosť, ktoré sa nachádza priamo v areáli zariadenia. Vedenia chce postaviť mostík na ostrovček nachádzajúci sa v jazere. Plány sú hotové, čaká sa na stavebné povolenie.doplnil Somogyi s tým, že najviac návštevníkov je z Českej republiky, ale okrem miestnych obyvateľov prichádza klientela aj zo vzdialenejších regiónov.