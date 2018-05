Modiglianiho akt sa predal za 157 miliónov dolárov

Akt s názvom Nu couché (sur le côté gauche) - Ležiaci akt (na ľavom boku) - sa vydražil na predajnej akcii impresionistického a moderného umenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 15. mája (TASR) - Za 157 miliónov dolárov sa predal v pondelok večer v New Yorku obraz talianskeho maliara Amedea Modiglianiho. Stal sa tak vôbec najdrahšou položkou, akú kedy vydražila aukčná sieň Sotheby's, informovala agentúra DPA.Akt s názvom Nu couché (sur le côté gauche) - Ležiaci akt (na ľavom boku) - sa vydražil na predajnej akcii impresionistického a moderného umenia.Na obraze je zozadu zachytená nahá žena, ktorá leží na ľavom boku na bielej prikrývke a ponad svoje pravé plece sa díva na pozorovateľa. Obraz je široký 147 centimetrov: ide zároveň o Modiglianiho najväčšiu prácu. Dielo patrí k známej sérii aktov, ktoré Modigliani namaľoval v roku 1917.uviedla Sotheby's.Aukčný dom pôvodne odhadoval, že obraz Nu couché (sur le côté gauche) by sa mohol predať za 150 miliónov dolárov. Suma, za ktorú sa napokon vydražil, z neho podľa hovorcu Sotheby's urobila štvrté celkovo najdrahšie umelecké dielo, aké sa kedy predalo na aukcii.Dielo je však pritom iba druhým najdrahšie predaným Modiglianim. Celkovo najdrahší obraz tohto talianskeho umelca s názvom Nu couché, patriaci taktiež k zmienenej sérii aktov, predala v roku 2015 konkurenčná newyorská aukčná sieň Christie's za 170 miliónov dolárov galérii Long Museum v Šanghaji.