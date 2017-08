Módna prehliadka v Afganistane: Modeli predvádzali tradičné oblečenie

Na snímke z 10. augusta 2017 modelky a modeli z Afgaistanu prezentujú tradičné vyšívané afganské oblečenie počas módnej prehliadky v Kábule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 17. augusta (TASR) - Vyše dve desiatky modelov, vrátane šiestich žien, vykračovali za prísnych bezpečnostných opatrení po predvádzacom móle v záhrade súkromnej vily v Kábule. Hrdo predvádzali tradičné oblečenie, ako aj odev početných etnických skupín v Afganistane. Informovala o tom dnes tlačová agentúra AP.Diváci, približne 100 mužov a žien, nedávno popoludní do posledného miesta zaplnili malý priestor, ale všetci žiarili v dobrej nálade tak, ako dlhé vyšívané tuniky a šatky - takáto situácia by za vlády fundamentalistického hnutia Taliban bola nepredstaviteľná.Pre organizátora, 22-ročného manekýna a módneho návrhára Adžmala Hakíkího, stálo usporiadanie prehliadky za to riziko - napriek každodenne hroziacim útokom militantov v afganskom hlavnom meste Kábul, vyčerpanom dlhou vojnou.Hakíkí povedal, že ho motivovala túžba predstaviť afganskú kultúru prostredníctvom ohromujúceho množstva tradičných odevov a regionálnych typov oblečenia.