Módny dom Ralph Lauren sa prepadol do straty

Módny návrhár Ralph Lauren, archívne foto

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. mája (TASR) – Americký módny dom Ralph Lauren vykázal v poslednom kvartáli obchodného roka 2016/2017 stratu. Dôvodom boli výdavky na reštrukturalizáciu, ktoré prekročili 300 miliónov USD.Módny dom so sídlom v New Yorku vykázal za tri mesiace do konca marca 2017 čistú stratu 204 miliónov USD (183,50 milióna eur), čo predstavuje 2,48 USD na akciu.Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka dosiahol zisk 41,3 milióna USD alebo 49 centov/akcia.Po očistení od jednorazových výdavkov, vrátane nákladov na reštrukturalizáciu, však dosiahol Ralph Lauren v 4. kvartáli svojho obchodného roka zisk 89 centov/akcia. To je lepší výsledok ako 78 centov na akciu, ktoré mu predpovedali analytici.Tržby módneho domu v sledovanom období klesli medziročne o 16,3 % na 1,57 miliardy USD.