Mogheriniová: Líbyjská pobrežná stráž dostane od EÚ motorové člny

Valletta 27. apríla (TASR) - Európska únia poskytne líbyjskej vláde motorové člny, ktoré jej majú pomôcť pri hliadkovaní vo vodách Stredozemného mora a zachytávaní člnov s migrantmi. V maltskej Valette to v stredu uviedla vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.V rámci opatrení proti nelegálnej migrácii EÚ pomáha vo výcviku príslušníkov líbyjskej pohraničnej stráže. Doteraz ich vycvičila 93. V súčasnosti najvyššie počty afrických migrantov prúdia do Európy práve cez Líbyu.Tripolis prednedávnom zaslal Európskej únii rozsiahly zoznam požiadaviek pomoci. Okrem člnov sa v ňom nachádzali aj prístroje na nočné videnie či nepriestrelné vesty.Členské štáty EÚ sa ešte musia dohodnúť na podrobnostiach pomoci, pričom by však rozhodne nemala mať vojenský charakter, zdôraznila Mogheriniová.Líbyjská vláda podľa nemeckej televízie WDR očakávala, že dostane od EÚ člny aj s výzbrojou.