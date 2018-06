Mokošová sa teší na publikum v Trnave, od legendy dostala pochvalu

Na snímke slovenská gymnastka Barbora Mokošová počas tlačovej konferencie pri príležitosti osláv životného jubilea slovenskej gymnastky Marianny Némethovej Krajčírovej a otvorenia 31. ročníka GYM - FESTIVAL v Trnave v piatok 8. júna 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Program 31. ročníka GYM-Festivalu Trnava 2018:



sobota 9. júna: 10.00 - 12.40 MMSR junioriek, 14.30 - 17.10 MMSR žien

nedeľa 10. júna: 09.30 - 12.30 finále na náradiach - ženy, juniorky

Trnava 8. júna (TASR) - Legende československej gymnastiky a čerstvej jubilantke Mariane Krajčírovej-Némethovej robia veľkú radosť výkony súčasnej slovenskej jednotky Barbory Mokošovej, ktorá v tejto sezóne dosiahla niekoľko prenikavých výsledkov na medzinárodnej scéne.povedala pred otvorením GYM-Festivalu najlepšia slovenská gymnastka 20. storočia, ktorá prvého júna dovŕšila okrúhlych 70 rokov.Mokošová má formu ako hrom. Počas minulého víkendu obsadila dve medailové pozície (1. miesto na bradlách, 3. miesto v prostných) a jedno štvrté miesto (kladina) na podujatí Svetového pohára pod názvom Challenge Cup v slovinskom Koperi. Predtým v chorvátskom Osijeku skončila druhá na bradlách i na kladine.povedala na piatkovej tlačovej konferencii Mokošová, ktorá najmä skrz svoje výsledky vníma zvýšený záujem slovenskej verejnosti o gymnastiku:Dvadsaťjedenročná olympionička bude jedným z hlavných lákadiel 31. ročníka GYM-Festivalu. Vlani na tradičnom podujatí v Trnave obsadila tretie miesto na bradlách a štvrté na kladine a prostných.povedala Mokošová, ktorá pred začiatkom sezóny zmenila prvky v troch náradiach a to jej prinieslo vyššie známky.Vrcholom sezóny budú pre ňu ME v škótskom Glasgowe, ktoré sú na programe na prelome júla a augusta:V Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave by na GYM-Festivale mala štartovať takmer stovka gymnastiek zo Slovenska, z Bieloruska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny. Tohtoročnou ambasádorkou podujatia je rumunská reprezentantka Larisa Iordacheová, bronzová olympijská medailistka, strieborná medailistka z MS a viacnásobná majsterka Európy.