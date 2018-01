Most-Híd a SMK nevedia spolupracovať, pripúšťa B. Bugár

Na snímke predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 3. januára (TASR) - Most-Híd a SMK za roky odlúčenia ukázali, že nevedia spolupracovať. Hoci Most-Híd sa o spoluprácu podľa predsedu Bélu Bugára usiloval, nevyšla. Môže sa stať, že strany k sebe cestu nenájdu ani pred ďalšími parlamentnými voľbami, ktoré by mali byť v roku 2020.povedal v rozhovore pre TASR Bugár.Nevie povedať, ako to bude so spoluprácou v tohtoročných komunálnych voľbách či pri ďalších hlasovaniach.uviedol Bugár.Predseda Mosta-Híd je v politike zástancom hesla "nikdy nehovor nikdy", napriek tomu priznáva, že s niektorými stranami si už spoluprácu predstaviť nevie. ĽSNS odmieta principiálne, ale problém so spoluprácou vidí napríklad aj pri OĽaNO.doplnil.Za problematického nepovažuje iba lídra Igora Matoviča, ktorý na neho zvykne útočiť, ale napríklad aj Jána Marosza. Aj ten podľa Bugára uráža. Hoci Most-Híd momentálne spolupracuje v koalícii so Smerom-SD a SNS, Bugár si uvedomuje, že ani táto spolupráca nebude trvať večne. Súčasnú koalíciu ale považuje za stabilnú a zdôrazňuje, že sa v nej Mostu-Híd darí plniť oveľa viac sľubov ako v niektorých minulých koalíciách.