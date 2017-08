Mourinho túži získať Balea, Zidane špekulácie odmieta

Na archívnej snímke hráč Realu Madrid Gareth Bale. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 8. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United José Mourinho sa bude usilovať získať do svojho tímu Garetha Balea, ak o jeho služby už v Reale Madrid nebude záujem.Portugalský kouč to vyhlásil v macedónskom Skopje, kde jeho mužstvo čakal v utorok večer zápas o Európsky superpohár práve s Realom. Podľa Mourinha tento duel rozhodne o plánoch Realu s waleským krídelníkom.vyhlásil 54-ročný Mourinho.Tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane však všetky špekulácie odmietol.uviedol Zidane.Špekulácie o odchode Bala sa objavili po tom, čo sa Real údajne snaží získať Kyliana Mbpappého z Monaka. Jeho príchod by mal španielsky veľkoklub kompenzovať práve predajom Balea.