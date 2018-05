MOŽNO ICH MÁTE AJ VY: Odborníci varujú pred nebezpečnou kozmetikou

Pri kréme na ruky značky Aromat (na snímke) pôvodom z Ukrajiny (výrobná dávka batch No. 19 02 2017, čiarový kód: 4820147051712) je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Ide o zmes, ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov. V zozname zložiek sa nachádza aj látka Isobutylparaben. Výrobok môže spôsobiť u citlivých ľudí alergickú reakciu. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o výrobok na úpravu vlasov. Foto: TASR - ÚVZ SR Foto: TASR - ÚVZ SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o krém na ruky a výrobok na úpravu vlasov.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Pri kréme na ruky značky Aromat pôvodom z Ukrajiny (výrobná dávka batch No. 19 02 2017, čiarový kód: 4820147051712) je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Ide o zmes, ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov. V zozname zložiek sa nachádza aj látka Isobutylparaben. Výrobok môže spôsobiť u citlivých ľudí alergickú reakciu.ÚVZ varuje aj pred výrobkom na úpravu vlasov s názvom Finish Shaping pomade (výrobná dávka: 0551AN, čiarový kód: 8032825191702). Aj v tomto výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov.Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) ich nahlásili kontrolóri v Lotyšsku.