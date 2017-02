MS v biatlone: V ženských štafetách bralo zlato Nemecko, Slovenky ôsme

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Výsledky



štafety na 4x6 km: 1. Nemecko (Hinzová, Hammerschmidtová, Hildebrandová, Dahlmeierová) 1:11:16,6 (0 tr. okr.+9 dobíjaní), 2. Ukrajina (Varvynecová, Džimová, Merkušynová, Pidhrušná) +6,4 (0+4), 3. Francúzsko (Chevalierová, Aymonierová, Braisazová, Dorin-Habertová) 8,1 ((0+7), 4. Česko 14,0 (0+6), 5. Taliansko 36,5 (0+6), 6. Švédsko 1:20,4 (0+7), 7. Poľsko 1:23,1 (0+6), 8. SLOVENSKO (Paulína FIALKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ, Ivona FIALKOVÁ, Jana GEREKOVÁ) 1:36,9 (0+7)

Hochfilzen 16. februára (TASR) - Na majstrovstvách sveta v biatlone si vybojovala v rakúskom Hochfilzene zlato štafeta Nemiek v zložení Hinzová, Hammerschmidtová, Hildebrandová a Dahlmeierová. Na 4x6 km trati zaostali za Nemkami strieborné Ukrajinky o 6,4 sekundy a bronzové Francúzky o 8,1 sekundy. Slovenské kvarteto v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Ivona Fialková a Jana Gereková dobehlo ôsme (+1:36,9).Dvojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová pomohla štafete na druhom úseku napriek tomu, že sa ešte úplne kašľa nezbavila. Dni voľna jej pomohli v uzdravovacej kúre v slnečnom počasí, no počas štafiet sa dramaticky zmenilo. Začalo fúkať, snežiť, teplota klesla na bod mrazu a na strelnici sa vyžadovala zvýšená pozornosť. Slovenské kvarteto rozbehla zo šiesteho radu na štarte Paulína Fialková (celková strelecká bilancia 0+1, 0+2) a od začiatku sa musela predierať vpred. Po prvej streľbe nikto nemusel na trestný okruh, obhajkyne titulu Nórky s Nicolaisenovou sa však dosť potrápili a zlyhali aj celkove. P. Fialková poslala Kuzminovú na druhý úsek na 11. mieste so stratou na vedúce Francúzky 46,6 sekundy.Anastasia Kuzminová (0+1, 0+1) zvládla ležku ako desiata v poradí s tesným odstupom od ďalších šiestich štafiet pred ňou a po stojke sa posunula na 7. miesto. Streľba stojmo potrápila Francúzku Aymonierovú a na čelo sa prepracovali Talianky so Sanfilippovou.Na tretí úsek vybehla Ivona Fialková (0+2,0+0) z 10. priečky (+43,0) s vedomím, že sa po polovici pretekov podarilo udržať kontakt s najlepšími. Dve dobíjania v ležke však štafete neprospeli a strata narástla na vyše minútovú (1:12,0).Skúsená Jana Gereková (0+0, 0+0) v úlohe finišujúcej sa vydala na trať so snahou udržať 9. miesto (+1:11,0) a po bezchybnej streľbe ju dotiahla na veľmi dobré ôsme miesto.Štartovalo 23 štafiet, Slovenky s číslom 16, keď sa až do MS v sezóne výraznejšie nepresadili. V troch predchádzajúcich pretekoch obsadili postupne 16., 12. a 14. miesto a až teraz na MS v Hochfilzene prerazili do top desiatky. S číslom jedna vybehli na trať Nemky s absolútnou úspešnosťou troch víťazstiev z troch možných, v každých pretekoch vždy za nimi skončili Francúzky a považovali sa za najväčšie konkurentky Nemiek. Po dvoch úsekoch viedli Talianky pred Nemeckom (+6,0), Ukrajinou (+25,7), Francúzskom (+28,7) a Českom (+31,2). Nemky na treťom úseku vďaka Hildebrandovej poskočili na prvé miesto a náskok si postupne zveľaďovali, na záverečnej odovzdávke 9,7 sekundy pred Ukrajinou, 23,7 pred Francúzskom, 27,6 pred Ruskom a 28,9 pred Českom.Nemka Dahlmeierová v záverečnom úseku v ležke raz dobíjala, náskok zvýšila a v stoji strieľala na zlatú medailu. Musela však dvakrát dobíjať a na čele sa objavilo v závese za ňou až päť štafiet. Najmenej na Dahlmeierovú strácala Koukalová, len 5,6 sekundy, Ukrajinka Pidhrušná 8,3 a Francúzka Dorin-Habertová 9,4. Prekvapujúco v samom závere Koukalovú opustili sily, klesla až na štvrté miesto a prepustila medailové pozície Ukrajine a Francúzsku.