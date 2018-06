MS vo futbale 2018: Mexiko zdolalo obhajcu titulu Nemecko

Mexickí futbalisti sa tešia po strelení gólu pred nemeckou striedačkou v zápase základnej F-skupiny medzi obhajcami titulu z Nemecka a Mexikom na MS vo futbale v Moskve 17. júna 2018. Foto: TASR/AP Mexickí futbalisti sa tešia po strelení gólu pred nemeckou striedačkou v zápase základnej F-skupiny medzi obhajcami titulu z Nemecka a Mexikom na MS vo futbale v Moskve 17. júna 2018. Foto: TASR/AP

F-skupina, 1. kolo:



Nemecko - Mexiko 0:1 (0:1)



Gól: 35. Lozano. ŽK: Müller, Hummels - Moreno, Herrera. Rozhodovali: Faghani - Sokhandan, Mansouri (všetci Irán), 78.011 divákov.



Nemecko: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt (79. Gomez) - Kroos, Khedira (60. Reus) - Müller, Özil, Draxler - Werner (86. Brandt)



Mexiko: Ochoa - Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado (74. Marquez) – Layun, Vela (58. Alvarez), Lozano (66. Jimenez) - Hernandez

Moskva 17. júna (TASR) - Futbalisti Mexika vyhrali v nedeľňajšom dueli F-skupiny MS v Rusku nad obhajcom titulu Nemeckom 1:0 po góle Hirvinga Lozana z 35. minúty.V 74. minúte sa dostal na ihrisko mexický reprezentant Rafael Marquez, ktorý sa stal iba štvrtým hráčom futbalovej histórie s piatimi účasťami na svetových šampionátoch. Predtým sa to podarilo jeho krajanovi Antoniovi Carbajalovi, Nemcovi Lotharovi Matthäusovi a talianskemu brankárovi Gianluigimu Buffonovi.Druhý zápas F-skupiny medzi Švédskom a Kórejskou republikou sa uskutoční v pondelok o 14.00 SELČ v Nižnom Novgorode. Nemci budú opäť v akcii v sobotu 23. júna o 20.00 SELČ v Soči proti Švédom. Stretnutie Mexiko - Kórejská republika je na programe o tri hodiny skôr v Rostove.Už v prvej minúte musel hasiť nebezpečenstvo pred vlastnou bránkou Boateng, ktorý v poslednej chvíli zblokoval strelu Lozana na roh. Táto akcia bola predzvesťou priamočiarej hry Mexika a veľkého trápenia favorita. Ten síce ovládol štatistiku držania lopty, no vinou častých nepresností výstavba jeho ofenzívnych akcií škrípala. Mexičania v pohode odolávali zábleskom útokov a keď sa im naskytla možnosť, nebojácne využívali svoju rýchlosť a techniku na "zatápanie" neskoordinovanej obrane nemeckého tímu. Tri-štyri takéto sľubné akcie nedotiahli do gólového konca, v 14. minúte neuspel pred Neuerom ani hlavičkujúci Moreno. Nemci sa nevedeli dostať k ich strojovej hre a v 35. minúte po ďalšej zbytočnej strate lopty prehrávali. Lozano vyťažil z kombinácie Guardada s Hernandezom, zasekol si Kimmicha a po pravej ruke Neuera otvoril skóre - 0:1. S Mexičanmi hralo v 39. minúte šťastie, keď priamy kop Kroosa vytlačil Ochoa na brvno.V 57. minúte Hernandez s Velom zle vyriešili gólom zaváňajúci brejk dvoch na jedného. Nemecký kouč následne stiahol z ihriska Khediru a poslal naň Reusa, ale jeho tím evidentne nebol vo svojej koži. Pružne fungujúca, aj keď už viac stiahnutá obranná formácia Mexičanov, nepustila súpera do súvislého tlaku. Nemci s pribúdajúcim koncom predsa len zvýšili obrátky, ale v 76. minúte Kroos vypálil iba vedľa žrde a zmenu skóre nepriniesla ani aktivita striedajúceho Gomeza. Mexičania mohli viackrát poistiť tesný náskok, pri brejkoch si však počínali zbrklo a o víťazstvo sa triasli až do konečného hvizdu. Napokon sa im však podarilo získať skalp úradujúcich majstrov sveta.