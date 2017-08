MS: Zlato v diaľke získala Američanka Reeseová s výkonom 702 cm

Americká diaľkárka Brittney Reeseová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finálové výsledky



ženy



diaľka: 1. Brittney Reeseová (USA) 702 cm, 2. Darja Klišinová (ANA) 700, 3. Tianna Bartolettová (USA) 697, 4. Ivana Španovičová (Srb.) 696, 5. Lorraine Ugenová (V. Brit.) 672, 6. Brooke Strattonová (Aus.) 667, 7. Chantel Maloneová (Brit. Panen. ostr.) 657, 8. Blessing Okagbare-Ighoteguonorová (Nig.) 655

Londýn 12. augusta (TASR) - Zlato v skoku do diaľky na atletických MS v Londýne ozdobilo v piatok Američanku Brittney Reesovú, ktorá sa svetovou šampiónkou stala štvrtýkrát. Len o dva centimetre menej dosiahla v sezónnom maxime 700 cm strieborná nezávislá atlétka Darja Klišinová, bronzová skončila so 697 cm Američanka Tianna Bartolettová.Reeseová sa vypla v 3. sérii pri presnom odraze na 702 cm a už sa len potom čakalo, či niekto dokáže ešte pokoriť 7 m hranicu. Podarilo sa to Klišinovej v 5. sérii so 700 cm, len o dva cm slabším výkonom ako Reeseová. Bartolettovej sa nedarilo, no bez medaily nezostala vďaka bronzovému pokusu v záverečnej sérii 697 cm, ktorým Srbku Španovičovú zdolala o jediný cm. Reeseovej séria: 675 - x - 702 - x - x - x.Diaľka mala byť súbojom najmä dvoch sedemmetrových skokaniek v tomto roku Američaniek Reesovej a Bartolettovej, oboch olympijských víťaziek, otázna bola bronzová z Ria Srbka Španovičová, ktorá síce pod strechou doletela na 724, no vonku si v sezóne zapísala len 688. Kvalifikácia priniesla pomerne nevýrazné výkony, ani jedna neprekonala limit 670 cm, no vo finále sa očakával predsa len viac uletených pokusov. Nekvalifikovala sa Kanaďanka Netteyová, vicemajsterka sveta z Pekingu 2015 Britka Proctorová, ani Američanky Burksová a Saundersová, no Reesová a Bartolletová predstavovali vo finále pomerne veľkú istotu. Nevylučovalo sa ani zhodné poradie z olympijského Ria Bartolettová, Reeseová, Španovičová. U každej z nich bola odlišná motivácia, Bartolettová sa snažila obhájiť titul, Reeseová štvrtýkrát na MS triumfovať po zlatých medailách v Berlíne 2009, Dägu 2011 a Moskve 2013. U Španovičovej zavážil fakt, že má už dosť bronzov, dva na MS, jeden na OH a mohla v prípade zlata pretrhnúť nadvládu Američaniek trvajúcu od Berlína 2009.