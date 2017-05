MS17: Nór Roest po výhre nad Francúzmi: Premenili sme naše šance

Nórsky hokejista Mathis Olimb (vpravo) Francúz Cristobal Huet, (vľavo), počas súboja na ľade štadióna v Paríži, MS 2017, 6.mája 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

hlasy (IIHF):



Pierre-Edouard Bellemare, útočník Francúzska: "Boli viac hladní pred bránkou. Mali sme nejaké šance, ale musíme byť agresívnejší pred brankárom. Stéphane Da Costa hral výborne, no my ostatní musíme dávať viac gólov."



Niklas Roest, útočník Nórska: "Premenili sme naše šance a im sme ich príliš nedopriali. Majú šikovných a rýchlych hráčov, takže je ťažké ich brániť. Ale v záverečných desiatich minútach sme si verili a hrali sme dobre."



tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 1 1 0 0 0 4:1 3



2. Česko 2 1 0 0 1 7:5 3



3. Fínsko 1 1 0 0 0 3:2 3



Nórsko 1 1 0 0 0 3:2 3



5. Švajčiarsko 1 0 1 0 0 5:4 2



6. Slovinsko 1 0 0 1 0 4:5 1



7. Francúzsko 1 0 0 0 1 2:3 0



8. Bielorusko 2 0 0 0 2 3:9 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. mája (TASR) - Nórski hokejoví reprezentanti zvíťazili v sobotňajšom zápase parížskej B-skupiny 81. hokejových MS nad Francúzskom 3:2. Dva góly, vrátane rozhodujúceho, strelil Patrick Thoresen.B-skupina (Paríž):Nórsko - Francúzsko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)Góly: 26. K. A. Olimb (M. Olimb, Thoresen), 39. Thoresen (M. Olimb, K. A. Olimb), 50. Thoresen (Reichenberg) - 39. S. da Costa (Fleury), 50. S. da Costa (Auvitu, Besch). Rozhodcovia: Piechaczek (Kan.), Wehrli (Švaj.) - Lhotský (ČR), Suominen (Fín.), vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7893 divákov.Nórsko: Haugen - Holös, Lesund, Ödegaard, Nörstebö, Bonsaksen, Johannesen, Sveum - Thoresen, K. A. Olimb, Reichenberg - Bastiansen, M. Olimb, Martinsen - Trettenes, Forsberg, Rosseli Olsen - Valkvä Olsen, Roest, Röymark - OldenFrancúzsko: Huet - Auvitu, Besch, Dame-Malka, Hecquefeuille, Manavian, Chakiachvili, Janil - T. da Costa, Bellemare, Roussel - Fleury, S. da Costa, Treille - Perret, Douay, Meunier - Rech, Ritz, LamperierVo vyrovnanom zápase si mohli vytvoriť prvé gólové šance francúzski reprezentanti od 7. minúty, keď si zahrali presilovku, no nič poriadne v nej nepredviedli a tak sa Nóri v pohode ubránili. V 11. minúte zastavil teč Rosseliho Olsena pohotovo betónom Huet. Na druhej strane pohrozil Rech, ktorý sa vyhol dvom obrancom, ale netrafil priestor troch žrdí. Góly začali padať až od druhej tretiny. Už v jej úvode mal veľkú šancu Fleury, no z tesnej blízkosti ani on nenamieril presne. Nóri sa následne ubránili ďalšej početnej výhode a v 26. minúte prvýkrát udreli. M. Olimb prihral spoza bránky bratovi K. A. Olimbovi a ten z veľkého uhla nachytal Hueta - 1:0. Potom si zahrali presilovku aj severania a hneď prvú, o dvoch hráčov, v zápase premenili na druhý gól. M. Olimb tentokrát našiel pred bránkou voľného Thoresena a tomu stačilo už len nastaviť hokejku - 2:0. Domáci znížili v závere tretiny. Pri hre 4 na 4 prepasíroval puk do siete S. da Costa. V 50. minúte poistil vedenie Nórov Thoresen, ktorý vystrelil z pravého kruhu spoza hráča. Francúzom sa však podarilo znížiť už desať sekúnd po buly. Opäť sa presadil S. da Costa. Reprezentanti galského kohúta v závere už nedokázali vyrovnať a nepomohla im k tomu ani hra bez brankára.