MS17: Slováci chcú proti USA potvrdiť záchranu, návod ukázali Lotyši

Kolín 14. mája (TASR) - Po štyroch prehrách za sebou musia hokejisti Slovenska myslieť na zotrvanie v A-kategórii. Hoci majú na splnenie tohto primárneho cieľa solídne vyhliadky, istotu záchrany zatiaľ nemajú. Aby sa vyhli krkolomným matematickým úvahám a pomoci iných výsledkov, mali by proti USA bodovať.Americký tím bude šiestym súperom Slovákov na MS. Mladíci zo zámoria sú jedným z favoritov turnaja, no v predošlom zápase proti Lotyšsku ukázal baltický tím Slovákom návod na ich zdolanie. Dlho sa zdalo, že Lotyši zaskočia favorita, no ten napokon vyhral 5:3."Zápas Lotyšsko - USA sme videli a Lotyši nám v ňom ukázali návod. Hrali dobre, máme sa čo od nich učiť. Vyhrávali 3:1, to môžeme aj my," uviedol útočník SR Marcel Haščák. Jeden z predpokladaných lídrov slovenskej ofenzívy zatiaľ strelecky mlčí, po zápase s Ruskom ho mrzeli nevyužité šance celého tímu. "Veľmi ma mrzí, že sme nedali aspoň jeden gól. Myslím si, že sme si ho zaslúžili. Strieľali sme, dorážali puky, robili sme všetko, ale nešlo to. Také zápasy bývajú a ako vidíme, niekedy sú také aj celé majstrovstvá. Strieľame, no trafíme brankára a odrazí sa to úplne mimo. Takých striel, z akej oni dali tretí gól, sme my mali na šampionáte asi 50, no nepadla ani jedna," poznamenal.Prípadný bodový zisk v zápase s USA by slovenskému tímu veľmi pomohol. Záchrane Slovákov medzi elitou síce napomohla výhra Nemecka nad Talianskom 4:1, no zverenci Zdena Cígera stále nemajú istotu. Ak by Slováci nezískali ani jeden bod z nadchádzajúcich zápasov s USA a Švédskom, a Dáni by prehrali so Švédmi aj Talianmi v riadnom hracom čase, vstúpila by do hry tabuľka troch. V nej by mali Dáni dva body, no vypadnúť nemôžu, keďže v roku 2018 organizujú MS. Vypadával by preto druhý tím, ktorým by po splnení uvedených podmienok boli Slováci. Nič z toho sa však nemusí udiať a k istým zostupujúcim Slovincom sa môže pridať ešte aj ďalší tím z parížskej B-skupiny. Táto možnosť hrozí Bielorusku, pre ktoré bude dôležitý zápas s Nórskom. Pre slovenský tím stále platí, že situáciu má vo vlastných rukách, no proti favoritom z USA aj Švédska potrebuje zabodovať.