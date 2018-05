MS2018: DRUHÝM FINALISTOM SÚ ŠVAJČIARI

Na snímke hráč Švajčiarska oslavuje úvodný gól v semifinále MS v hokeji Kanada - Švajčiarsko v Kodani v Dánsku 19. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

semifinále (Kodaň):



Kanada - Švajčiarsko 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)



Góly: 28. Horvat (Dubois, Pageau), 59. Parayko (McDavid, Schenn) - 19. Scherwey (Untersander, Kukan), 30. Hofmann (Fiala, Andrighetto), 45. Haas (Andrighetto, Diaz). Rozhodcovia: Kubuš (SR), Kaukokari (Fín.) - Lhotský (ČR), Oliver (USA), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 12.166 divákov.



zostavy:



Kanada: Kuemper - Vlasic, Parayko, Edmundson, Ekblad, Murray, Nurse, Pulock - Jost, Turris, O'Reilly - Nugent-Hopkins, McDavid, Schenn - Horvat, Dubois, Pageau - Beauvillier, Barzal, Bailey - Eberle



Švajčiarsko: Genoni - Josi, Diaz, Kukan, Untersander, Müller, Fora, Frick - Fiala, Corvi, Niederreiter - Meier, Vermin, Andrighetto - Hofmann, Haas, Moser - Scherwey, Schäppi, Rod

Kodaň 19. mája (TASR) - Hokejisti Švajčiarska zvíťazili v druhom semifinálovom zápase MS v Dánsku nad Kanadou 3:2 a stali sa druhými finalistami.Helvéti boli po celý zápas vyrovnaným súperom favorizovaným Kanaďanov, rozhodujúci dvojgólový náskok si vypracovali v tretej časti. Jedným z hlavných rozhodcov zápasu bol Slovák Jozef Kubuš. Po piatich rokoch si tak v nedeľu od 20.15 h zahrajú finále a rovnako ako v roku 2013, aj tentoraz budú ich súpermi Švédi. Duel o bronz medzi Kanadou a USA je na programe od 15.45 h.Kanaďania boli favorit zápasu, no Švajčiari doň vstúpili koncentrovane. Nepúšťali hráčov zámorského tímu do gólových príležitostí a postupne sa osmelili aj v ofenzíve. Meier a Scherwey svoje príležitosti v 11., resp. 13. minúte ešte nepremenili a úspešní neboli ani Kanaďania McDavid a Beauvillier. Scherwey si nepremenenú príležitosť vynahradil v 19. minúte, keď v brejku jeden na jedného presne namieril spoza obrancu - 0:1.Druhá tretina priniesla obojstranne ofenzívnejší hokej s viacerými šancami na oboch stranách. Kanaďania sa snažili o tlak, ich vyrovnanie na 1:1 však prišlo po úniku Horvata - 1:1. Švajčiari držali krok s Kanaďanmi, vo viacerých úsekoch druhej časti boli lepším tímom a v 30. minúte im vrátila tesný náskok presilovková kombinácia so zakončujúcim Hofmannom - 1:2. V 32. minúte sa už zdalo, že Kanaďania vyrovnajú, no Beauvillierovu veľkú šancu na konci pohľadnej kombinácie zmaril výborným zákrokom Genoni. Kanaďania si v závere druhej časti vytvorili tlak, ale švajčiarsku defenzívu neprekvapili.Švajčiari aj v tretej časti pokračovali v koncentrovanom výkone, no Kanaďania zvýšili dôraz i aktivitu. Šance na vyrovnanie nepremenili Turris ani O'Reilly, ktorý trafil žŕdku, na opačnej strane sa však v 45. minúte ujala strela Andrighetta, ktorú tečoval Haas - 1:3. Tretia tretina sa odohrávala takmer výlučne okolo švajčiarskeho brankára Genoniho, ktorý bol v častej permanencii. Viac než dve minúty pred koncom tretej tretiny sa Kanaďania odhodlali k hre bez brankára, v ktorej obranca Parayko prestrelil Genoniho - 2:3. V pokračujúcom tlaku však už ďalší gól nedosiahli.