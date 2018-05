Muníciu z obce Veľké Revištia odstránili, obyvatelia sa vracajú domov

Pre nález pravdepodobne povojnovej munície v obci Veľké Revištia v Sobranskom okrese evakuovali obyvateľov miestnej časti Gajdoš. Na snímke dobrovoľný hasič z obce Velké Revištia zdvíha policajný zátaras 25. mája 2018. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľké Revištia 25. mája (TASR) – Muníciu z miesta nálezu v obci Veľké Revištia v Sobranskom okrese bezpečne odstránili a odviezli, evakuovaní obyvatelia z tamojšej časti Gajdoš sa vracajú do svojich domov. Pre TASR to potvrdil starosta obce Martin Hrunka.Pravdepodobne povojnovú muníciu našli v piatok v popoludňajších hodinách pri výstavbe obecného vodovodu. Podľa slov starostu sa vo výkopovej ryhe našiel asi delostrelecký granát. Hneď kontaktovali políciu, na miesto dorazili aj pyrotechnici. Keďže mali podozrenie, že sa tam nachádza aj ďalšia munícia, pristúpili k evakuácii obyvateľov. To sa podľa Hrunku potvrdilo.Po jej vybratí a odvoze sa mohli ľudia z približne 40 domov vrátiť do svojich obydlí. Podľa miestnych obyvateľov ich bolo okolo 70 dospelých a sedem až osem detí. Hrunka ďalej uviedol, že pre nich pripravili miesto v kultúrnom dome, kde strávili približne štyri hodiny.doplnil.