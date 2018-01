Mužským laureátom ocenenia Hasty Pudding je Paul Rudd

Na archívnej snímke herec a scenárista Paul Stephen Rudd Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cambridge 19. januára (TASR) - Americký herec a scenárista Paul Stephen Rudd sa stal vo štvrtok mužským laureátom ocenenia Hasty Pudding, ktoré už viac ako polstoročie udeľuje študentská skupina divadelníkov z Harvardovej univerzity.Divadelníci zo skupiny Hasty Pudding Theatricals podľa agentúry AP uviedli, že 48-ročnému Ruddovi titul Muž roka 2018 udelili za jeho všestrannú hereckú kariéru, v rámci ktorej obsiahol mnoho žánrov - od mainstreamových cez alternatívne počiny až po komédie a filmy o superhrdinoch. Hercovi zároveň vyjadrili obdiv pre jeho zvláštnu schopnosť od roku 1995Svoju trofej v podobe pudingovej misy si Rudd prevezme 2. februára na Harvardovej univerzite.Divadelníci z Hasty Pudding Theatricals udeľujú ocenenie Muž roka už od roku 1967. Cena tak doplnila skorší, ženský variant - Žena roka, udeľovaný už od roku 1951, ktorého najnovšou laureátkou sa stala americká herečka ukrajinského pôvodu Mila Kunisová.Medzi doterajšími držiteľmi tohto humorného - avšak pozitívneho - ocenenia zafigurujú okrem iných napríklad Tom Cruise, Julia Robertsová, Meryl Streepová, Harrison Ford a Clint Eastwood. Vlani ocenenie získali Octavia Spencerová a Ryan Reynolds a predvlani Kerry Washingtonová a Joseph Gordon-Lewitt.Rudd si zahral v komédiách ako 40 rokov panic, Nabúchaná, Kamoš za všetky drobné a iných. Populárnym na televíznej obrazovke sa stal aj vďaka svojej úlohe Mikea Hannigana, priateľa a neskôr i manžela Phoebe Bufetovej, postavy v sitcome Priatelia. Podieľal sa tiež na tvorbe scenára k sci-fi filmu Ant-Man z roku 2015 a nedávno si zahral v životopisnom filme The Catcher Was a Spy, ktorý by mal prísť do amerických kín v tomto roku.