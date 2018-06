MZ SR je pripravené vyjsť v ústrety a dať do Rázsoch viac lôžok

Rozostavaná nemocnica na Rázsochách v Bratislave. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 8. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR je pripravené vyjsť v ústrety lekárom a do novej Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) umiestniť viac lôžok, ako definuje koncepcia prijatá vládou. Ako ďalej TASR informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, v rámci prípravy projektu budú klásť dôraz na priestory, ktoré musia byť vhodné pre prípadné rozšírenie kapacity lôžok v druhej a prípadne v tretej fáze výstavby.Práve na nedostatočný počet lôžok v piatok na tlačovej konferencii upozorňovali viacerí lekári. Ministerstvu vyčítali aj to, že s nimi, ako s odbornou verejnosťou, nekomunikuje.povedal Peter Visolajský z Lekárskeho odborového združenia.Problémom je podľa dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a hlavného odborníka rezortu zdravotníctva pre neurochirurgiu Juraja Šteňa však i počet lôžok, ktoré rezort v nemocnici plánuje. Ten nespĺňa kritériá koncovej univerzitnej nemocnice. Aktuálne sa zastavil na čísle 653.poznamenal Šteňo. Odpoveď o štruktúre lôžok však pracovná skupina nedostala.Výstavba novej nemocnice je podľa hovorkyne MZ prioritou ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD).uviedla s tým, že to boli odborníci napríklad z LF UK, Slovenskej lekárskej komory (SLK) či zo Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU). Dodala, že koncepcia bola okrem iného v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Projekt novej UNB je podľa jej slov primárne založený na novovybudovanej nemocnici na Rázsochách a na komplexne zrekonštruovanej nemocnici v Ružinove.poznamenala.Eliášová spomenula i stretnutia pracovnej skupiny „Medicinálneho plánovania" novej UNB. Jej členmi sú predstavitelia rezortov financií, zdravotníctva a školstva, ako aj súčasný predseda vlády. Podľa nej sú v skupine tiež lekári a odborníci z LF UK, SLK či SZU a ďalších organizácií. Za posledné dva mesiace boli tri stretnutia a plánujú v nich pokračovať.uviedla hovorkyňa. Na najbližšom stretnutí na budúci týždeň by sa mal podľa nej zúčastniť aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby by sa malo začať v roku 2020.uviedla Eliášová. Cieľom je postaviť nemocnicu čo najskôr, no upozornila, že sú povinní dodržiavať lehoty dané procesom verejného obstarávania.dodala s tým, že aktuálne idú vyhlásiť obstarávanie na komplexnú prípravu projektovej dokumentácie nemocnice.vysvetlila.Lekári na piatkovej tlačovej konferencii predniesli aj niekoľko požiadaviek, ktoré voči ministerstvu zdravotníctva majú. Jednak ide o to, aby boli nemocnice, ktoré sú teraz funkčné, dofinancované tak, aby do doby, kým sa presťahujú do Rázsoch, poskytovali plnú zdravotnú starostlivosť a výučbu. Žiadajú tiež zverejnenie plánov na reorganizáciu a rekonštrukciu, resp. dostavanie nemocnice Ružinov, ktorá bude spolu s Rázsochami tvoriť novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Požadujú tiež, aby boli predložené všetky relevantné dokumenty pre prípravu výstavby či okamžité vypracovanie medicínskeho plánu. Podľa lekárov musí byť stanovený čo najskorší termín uvedenia novej nemocnice do prevádzky, pričom za dodržanie tohto termínu musí byť zodpovedná priamo vláda SR. Požadujú i to, aby bola nová UNB v plnej gescii štátu a ten musí byť garantom zdravotnej starostlivosti tak, ako je to štandardom v krajinách Európskej únie. Lekári z pracovnej skupiny totiž nevedia, čo bude napríklad s nemocnicou v Starom Meste či aká prestavba sa plánuje v nemocnici v Ružinove.Činnosť v nemocniciach Staré mesto a Kramáre podľa Eliášovej utlmená nebude. Do nemocnice v Starom meste plánujú investovať približne 10 miliónov eur. V prípade Kramárov prezentovala Kalavská spolu s Pellegrinim takisto investície, upozornila hovorkyňa. Spomenula aktuálne budovanie urgentného príjmu či investície do rekonštrukcií. Rezort tiež plánuje usporiadať verejné híringy za účasti odbornej verejnosti.