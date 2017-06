Na 52. ročníku P - T - S bude štartovať 27 slovenských atlétov

Na snímke v strede najrýchlejší šprintér Slovenska Ján Volko, ilustračná snímka.. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Predbežný časový rozpis:



13.15 kladivo Ž (IAAF Hammer Throw Challenge)

13.45 100 m prek. Ž (vložený beh)

14.00 trojskok M

14.05 100 m M, A-beh (vložený beh)

14.20 100 m M, B-beh (vložený beh)

14.30 100 m M, C-beh (vložený beh)

14.50 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

15.05 kladivom M (IAAF Hammer Throw Challenge)

15.20 200 m Ž

15.30 200 m M

15.40 výška M

15.50 800 m Ž

16.05 diaľka Ž (Memoriál Evy Šuranovej)

16.15 400 m prek. M

16.20 3000 m chôdza M

16.38 800 m M

16.45 400 m Ž

16.52 3000 m M

17.12 4 x 100 m M

Šamorín 15. júna (TASR) - Z predbežnej štartovej listiny vyplýva, že v hlavnom programe 52. ročníka medzinárodného atletického mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft (P – T – S) bude v sobotu 17. júna v Šamoríne bude štartovať 27 slovenských atlétov – 6 žien a 21 mužov. Okrem toho figurujú v štartovke štafety mužov na 4 x 100 m aj dve slovenské kvartetá.uviedol v tlačovej správe prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a šéf organizačného výboru mítingu P – T – S Peter Korčok.V dvoch disciplínach existuje reálna šanca na slovenský rekord. Na 200 m mužov môže Ján Volko v silnej konkurencii prekonať vlastné maximum 20,66 z 13. mája v Prahe a na 400 m žien sa Iveta Putalová pokúsi o vymazanie rekordu SR Jozefíny Čerchlanovej, ktorá ešte 27. 7. 1974 zabehla štvorstovku za 51,98 sekundy.Na 800 m bude mať slovenský rekordér Jozef Repčík v konkurencii Amana či Amosa šancu výraznejšie si zlepšiť tohtosezónne maximum a o to isté sa bude snažiť aj nádejný Matúš Talán. V behu na 3000 m, ktorý bude akousi promo akciou k decembrovým ME v krose, nemá Peter Ďurec veľkú šancu, no súperi ho môžu potiahnuť k osobnému rekordu. To isté platí aj o Jakubovi Bottlíkovi na 400 m prekážok či Tomášovi Veszelkovi v trojskoku, kde štartuje štvorica „17-metrových“ pretekárov. Vo výške bude mať letnú premiéru piaty z halových ME 2017 v Belehrade Matúš Bubeník.informovali organizátori prostredníctvom tlačovej správy.Zlepšenie osobných rekordov (23,46 na 200 m, resp. 2:02,91 na 800 m) je to, čo láka dve Alexandry – Bezekovú a Štukovú. V diaľke má solídnu formu Jana Velďáková, no cíti sa viac ako na doterajších tohtoročných 653 cm. V kladive štartujú dve Slovenky. Nikola Lomnická by už konečne chcel hodiť to, čo na tréningoch a cieľ dvojnásobnej vicemajsterky Európy Martiny Hrašnovej v letnej premiére je 68 metrov.