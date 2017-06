Na benefičný koncert v Manchestri prišlo 50.000 ľudí

Z benefičného koncertu v Manchestri - Zľava Miley Cyrus a Ariana Grande. Foto: TASR/AP Z benefičného koncertu v Manchestri - Zľava Miley Cyrus a Ariana Grande. Foto: TASR/AP

Londýn 5. júna (TASR) - Približne 50.000 ľudí sa v nedeľu zúčastnilo na benefičnom koncerte americkej popovej speváčky Ariany Grandeovej pre obete májového samovražedného bombového útoku v britskom Manchestri. Zhruba 14.000 z nich bolo na koncerte aj pred dvoma týždňami, keď došlo k útoku, uviedla stanica BBC.Nedeľňajší benefičný koncert sa uskutočnil na manchesterskom kriketovom štadióne Old Trafford cricket ground. Na bezpečnosť tam dohliadalo veľké množstvo policajtov.Okrem Ariany Grandeovej vystúpili aj Robbie Williams, skupiny Coldplay či Take That. Výnos z koncertu pôjde do osobitného fondu určeného na pomoc obetiam útoku z 22. mája a ich rodinám.Pred dvoma týždňami zaútočil v Manchestri samovražedný atentátnik, ktorý odpálil bombu po koncerte Ariany Grande v miestnej hale Manchester Arena. Nálož usmrtila 22 ľudí a desiatky ďalších zranila.