Na bratislavskej Kolibe prišli prví voliči hneď po otvorení miestností

Volebná miestnosť počas volieb do orgánov samosprávnych krajov na Majerníkovej ulici v Bratislave v sobotu 4. novembra 2017.

Bratislava 4. novembra (TASR) – V najvyššie položených volebných miestnostiach v Bratislave, v priestoroch Základnej školy Jeséniova na bratislavskej Kolibe, privítali prvých voličov hneď po začiatku volieb o 7.00 h. Okrem voľby nového predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) tu voliči spolurozhodujú aj o mandátoch pre troch poslancov, ktorí budú v krajskom parlamente zastupovať mestskú časť Bratislava-Nové Mesto.Na Kolibe volia Novomešťania v rámci troch z celkovo 45 volebných okrskov v mestskej časti. Voliči zatiaľ prichádzajú po jednom. Jeden z prvých hlasov odovzdal aj Vladimír Volf. Na voľby si vlastne odskočil z práce.povedal pre TASR. Ako dodal, zúčastňuje sa každých volieb.uviedol. Za najväčší problém, s ktorým zápasí Bratislavský kraj, považuje prerozdelenie podielových daní.Pani Marta si myslí, že kraj má viacero problémov, ktorých riešenie si vyžaduje dlhší čas.uviedla smerom k novozvoleným zástupcom v orgánoch BSK.V Novom Meste môže dnes do 22.00 h hlasovať 36.578 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR, Bratislave, môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov.Na celom Slovensku má v sobotňajších voľbách predsedov a poslancov samosprávnych krajov oprávnenie voliť 4,4 milióna ľudí, vrátane cudzincov, ktorí majú v príslušnom kraji trvalý pobyt.Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk.