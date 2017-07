Na bratislavskom Big band feste zaspieva soulová diva Deidra Jones

Deidra Jones. Foto: rtl.de Foto: rtl.de

Bratislava 6. júla (TASR) - V nedeľu 9. júla sa v bratislavskom Ružinove uskutoční prvý ročník festivalu big bandov. V rámci Big band festu v amfiteátri pri Štrkoveckom jazere vystúpia svetoznáme big bandy ako Dixie Kings of Hungary a Rozhlasový Big Band Gustava Broma. Hviezdou a špeciálnym hosťom podujatia bude americká soulová diva Deidra Jones. Slovensko budú reprezentovať mládežnícke orchestre Swingless Jazz Ensemble a Zvolenský BigBand.Speváčka Deidra Jones bola vokalistkou Michaela Jacksona, bola súčasťou formácie Weather Girls a robila predskokana aj na koncerte Eltona Johna. Podieľala sa tiež na vystúpeniach umelcov ako Randy Crawford, Lou Bega a pôvodných členov dua La Bouche (Melanie Thornton, Lane McCray). Figurovala aj v pop-tanečnom projekte Tiefschwarz, drum and bass projekte Fauna Flash. Počas pôsobenia v The Golden Gospel Singers a The Jackson Singers takisto hrala v muzikálovej produkcii mapujúcej životný príbeh gospelovej speváčky Mahalie Jacksonovej.Maďarský sedemčlenný Dixie Kings of Hungary nadväzuje na tradíciu slávneho Benkó Dixieland Bandu od smrti zakladateľa Šándora Benká, ktorý založil pôvodnú dixielandovú jazzovú kapelu v roku 1957. Tá zažila najväčší úspech v 80. a začiatkom 90. rokov, ale už v roku 1971 zvíťazila v kategórii tradičná jazzová skupina na Montreaux Jazz festivale vo Švajčiarsku. Benkó Dixieland Band bol najpopulárnejšou dixielandovou kapelou v Maďarsku s viac než 130 hodinami v rámci televíznych programov a viac než 60 vydanými albumami.Rozhlasový Big Band Gustava Broma odštartoval profesionálnu kariéru v roku 1940. Pod Bromovým vedením hral orchester až do roku 1995 a získal celosvetové renomé. Podľa amerických kritikov v 60. rokoch patril medzi desať najlepších big bandov sveta. Na jeho koncertoch hosťovali svetové hviezdy ako Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Dianna Ross a The Supremes, Ray Conniff, Ben Cramer, Bill Ramsey a iní. Smrťou Gustava Broma v roku 1995 existencia orchestra neskončila, dobre rozbehnutý rýchlik pokračuje ďalej pod vedením Vladimíra Valoviča. Meno Gustava Broma figuruje na 576 albumoch, vydaných v rokoch 1940 až 2010. Nahrávky z povojnových rokov sú vysoko ceneným zberateľským artiklom.Festival odštartujú mladé slovenské zoskupenia. Swingless Jazz Ensemble funguje pod Súkromnou ZUŠ Heleny Madariovej v Nitre. Spolu 16 hudobníkov a speváčka pod vedením kapelníka Martina Štourača odohrajú okrem tradičných big-bandových klasík i aranžmány latinsko-americkej hudby, muzikálových piesní či rocku. Zvolenský BigBand vznikol spojením žiačok tanečného odboru Súkromnej ZUŠ vo Zvolene, z toho aj vyplýva jeho prevažne dievčenské obsadenie. Kapela získala titul laureáta na niekoľkých celoslovenských súťažiach mládežníckych orchestrov. Vekový priemer hudobníkov je 16 rokov.Big band fest so začiatkom o 15.30 organizuje Cultus Ružinov a mestská časť Bratislava-Ružinov. Vstup je zadarmo. V prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v DK Ružinov.