Na Bzovských sklárskych dňoch vyrobili legendárnu Zlatú Zuzanu

Asi 20 kusov kedysi veľmi populárnych pohárikov Zlatá Zuzana, vyrobili novohradskí sklári počas 7. ročníka Bzovských sklárskych dni v Dolnej Bzovej na pomedzí okresov Detva a Lučenec. Celý postup výroby tohto jedinečného pohárika s typickou zlatou guľôčkou v jeho stopke predviedli majstri aj návštevníkom podujatia. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Dolná Bzová 10. septembra (TASR) - Približne 20 kusov kedysi veľmi populárnych pohárikov Zlatá Zuzana vyrobili novohradskí sklári počas VII. ročníka Bzovských sklárskych dní, ktoré sa konali v dňoch 8.- 10. septembra v Dolnej Bzovej na pomedzí okresov Detva a Lučenec. Celý postup výroby tohto pohárika s typickou zlatou guľkou v jeho stopke, predviedli majstri aj návštevníkom podujatia.Zlatú Zuzanu vymyslel v 50. rokoch uplynulého storočia poltársky sklár Jozef Staník. Sady týchto pohárov sa vyrábali najprv v Zlatne, neskôr v Katarínskej Hute. Posledný kus Zlatej Zuzany vyšiel spod rúk sklárskych majstrov naposledy pred asi siedmimi rokmi.Podľa jedného z organizátorov podujatia Petra Greksu zo združenia Skálnik, pokus vyrobiť Zlatú Zuzanu vyšiel.konštatoval. Návštevníci sa pri tom dozvedeli aj to, ako sa vlastne zlatá gulička dostala do stopky pohára.Oheň v unikátnej Hupkovej peci, ktorú v strede Dolnej Bzovej postavili pred siedmimi rokmi, sa rozhorel už v strede týždňa. Teplota na tavbu skla musela totiž dosiahnuť 1200 stupňov.Okrem Zlatej Zuzany zhotovilo tucet prítomných sklárov aj rôzne figúrky, ozdobné i úžitkové predmety zo skla, ktoré budú putovať ako súčasti výstav po blízkom i vzdialenejšom okolí.Tohtoročné Bzovské sklárske dni ale neboli len o Zlatej Zuzane. Za hrnčiarsky kruh si ešte v piatok sadli škôlkari i školáci z Mýtnej. Keramiku ich učila tvarovať Eva Srníková z Novohradského osvetového strediska v Lučenci.V sobotu sa zase do okolia tejto kedysi známej sklárskej obce vydali desiatky turistov a zoznámili sa tak s miestami, kde žili slávni bzovskí sklári.Dolná Bzová sa v minulosti preslávila výrobou ľudového skla. Neskôr tam mali aj vlastnú brusiareň. Brúsenie skla v Dolnej Bzovej sa datuje do obdobia medzi rokmi 1841–1856.