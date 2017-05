Na českom Prague Metronome Festival vystúpi Sting

Spevák Sting Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Praha/Bratislava 5. mája (TASR) - Jeden z najpopulárnejších svetových hudobníkov, britský gitarový fenomén či držitelia Mercury prize, také sú prívlastky mien, tvoriace len časť z line-upu českého Prague Metronome Festivalu, ktorý sa uskutoční 23. a 24. júna na pražskom 'Výstavišti' v Holešoviciach. Vystúpia na ňom Sting, Kasabian, Young Fathers, Gus Gus, Solomun a aj viaceré zaujímavé mená zahraničnej a česko-slovenskej scény.Celkom 40 koncertov v priebehu dvoch dní, svetoznáme, súčasné aj budúce hudobné hviezdy, koncerty priamo v centre Prahy na piatich pódiách a k tomu možnosť neďalekého kempovania pri pražskom parku Stromovka aj s parkovaním zadarmo. To je výpočet niekoľkých atribútov a aktivít, ktoré čakajú aj na slovenských návštevníkov Prague Metronome Festivalu.V programe figuruje koncert britského speváka a skladateľa Stinga, vystúpenie excentrických Kasabian ako jednu z najúspešnejších súčasných gitaroviek v globále, či hip-hopových experimentátorov Young Fathers, ktorí sa nedávno stali hitom ďalšieho pokračovania filmu Trainspotting. Všetky spomínané zoskupenia pricestujú do Prahy s novými albumami, v prípade Young Fathers minimálne s novým materiálom. Pokiaľ ide o formáciu Kasabian zo známeho futbalového mesta Leicester, tak niekoľkonásobní držitelia NME Awards vydávajú svoju očakávanú šiestu štúdiovku For Crying Out Loud práve dnes a vypočuť sa dá napríklad na Deezeri.hovorí s nadšením programová riaditeľka festivalu Barbora Šubrtová, ktorá sa mimoriadne teší aj na českú festivalovú premiéru Stinga. Ten do Prahy príde s čerstvým albumom 57th & 9th a bude to v tej dobe jeho jediný koncert v česko-slovensko-rakúsko-maďarskom regióne. Ďalšie mená z bohatého hudobného programu zahŕňajú napríklad islandských Gus Gus, populárneho dídžeja a producenta Solomuna, psychedelických Birth of Joy, etiópsku Arethu Franklin menom Ester Rada, či české hviezdy ako David Koller a Monkey Business. Na festivale nebudú chýbať ani slovenské mená, ktoré organizátori zverejnia už čoskoro.Prague Metronome Festival sa hudobnej verejnosti premiérovo predstavil minulý rok s headlinermi Iggym Popom, Kooks či Foals a rýchlo sa vyprofiloval ako festival s veľkým potenciálom, ktorý prináša unikátne hudobné zážitky spolu s diváckym komfortom a kvalitnými službami. Novinári vyzdvihovali kvalitnú českú i zahraničnú dramaturgiu, miesto aj zázemie. V tom bude pokračovať aj druhý ročník.„Našou výhodou je, že ponúkame návštevníkom mestský festival so službami a pohodlím, ktoré idú ruka v ruke s ponukou služieb, servisom a zážitkami, ktoré poskytuje iba hlavné mesto Praha. Na druhej strane náš areál, umiestnený čiastočne v zeleni a v zábavnom parku, navodzuje správnu festivalovú atmosféru,“ hovorí a pozýva riaditeľ festivalu David Gaydečka.Predpredaj vstupeniek na Prague Metronome Festival je na oficiálnej stránke podujatia. TASR informoval PR manažér podujatia Alexander Čerevka.